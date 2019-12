Jenny LeClue: Detectivú pour Apple Arcade Review: le cas de la fin manquante

Apple Arcade offre de nouveaux et différents types d'expériences de jeu – mais ce n'est pas toujours une bonne chose. Au moins quelques-uns de ses titres (en vous regardant, Aux Bermudes et Opérateur 41) pas tellement terminer comme on vient de Arrêtez, vous laissant accroché juste au moment où vous les maîtrisez. C'est moins exaspérant qu'il ne pourrait l'être car vos frais mensuels bon marché comprennent une pile d'autres jeux à jouer, mais c'est toujours une déception. Jenny LeClue: Detectivú, malheureusement, rejoint ce club, avec une écriture vraiment superbe et de beaux visuels qui finissent par s'écraser tête la première dans le mur de briques de son sans fin sans cœur.

Arthur Finkelstein a un problème. Les ventes de sa série de mystères confortables et de longue date impliquant la détective enfant Jenny LeClue ont cratéré. L'affection de Finkelstein pour ses personnages signifie que Jenny et ses amis dans la petite ville heureuse d'Arthurton ne sont jamais confrontés à de réels dangers ou enjeux. Maintenant, son éditeur a publié un ultimatum: Donnez à Jenny un véritable défi, avec la mort et le danger réels, ou ils vous débrancheront pour de bon.

Jenny LeClue semble également souvent incroyable, avec des couleurs vives, des tonnes de détails d'arrière-plan intelligents et des tas d'ambiance automnale inquiétante. L'animation, simple mais expressive, est grandement aidée par un éclairage intelligent, une conception sonore évocatrice et une caméra qui effectue un zoom cinématographique avant et arrière pour mettre en évidence les détails ou vous permettre de boire à l'échelle du cadre magnifique de Jenny.

Je ne saurais trop insister sur la qualité inattendue de l'écriture de ce jeu. L'intrigue formidable se déplace lentement de l'habituel dépouillement de pêche de Jenny vers un territoire vraiment étrange, étrange et fascinant. L'histoire parvient à rester familiale sans tirer aucun coup, alors que Jenny découvre une tragédie dramatique à la fois dans sa propre vie et dans l'histoire de sa ville natale. (Le jeu attire l'attention sur les "pics jumeaux" qui planent sur Arthurton, et comprend un théoricien du complot frénétique qui ressemble à un Fox Mulder disparu, au cas où vous vous interrogeriez sur ses influences.)

Vous basculerez entre Finkelstein et Jenny au fur et à mesure que le jeu progresse, aidant l'auteur à trouver le bon équilibre entre sa propre impulsion pour protéger Jenny et l'histoire plus sombre qu'il doit raconter pour garder sa série en vie. Cet aspect métafictionnel ajoute beaucoup d'esprit intelligent au jeu, en particulier lorsque Jenny, têtue et aventureuse, commence à se disputer avec son auteur trop protecteur.

En peu de temps, une figure bien-aimée dans la vie de Jenny a rencontré une fin macabre et déroutante; sa mère a été arrêtée comme suspect principal; et Jenny en fuite essayant de découvrir les liens entre le meurtre, les mystérieuses pannes de courant d'Arthurton, une catastrophe minière il y a longtemps et la mort tragique de son propre père.

Mais de toutes les vertus du jeu, l'écriture de son personnage brille le plus. Jenny LeClue ressemble plus à Veronica Mars qu'à Nancy Drew: grossière, arrogante et égocentrique, utilisant son intelligence pour intimider et intimider les gens parce qu'elle a peur de laisser quelqu'un s'approcher trop près. Sans devenir trop lourd, le jeu vous montre à quel point Jenny souffre toujours de la mort de son père et comment son désir de rendre la situation encore meilleure par magie la conduit à l'auto-illusion. Pourtant, malgré ces défauts, vous aimez toujours et enracinez pour Jenny; elle est courageuse, débrouillarde, déterminée et essaye finalement de faire la bonne chose.

Les autres personnages n'obtiennent pas tout à fait ce niveau de profondeur et de complexité, mais ils se sentent toujours frais et attrayants. Lorsque la tragédie enfonce un coin entre Jenny et sa meilleure amie, sa déception dans ses piqûres. Et après que Jenny ait découvert que la fille locale riche et populaire est plus qu'elle ne semble à première vue, leur amitié à contrecœur se révèle honnêtement émouvante et douce.

L'indice dans le contrôleur

Jenny LeClueL'écriture exceptionnelle de '' compense de nombreux éléments par ailleurs insignifiants dans le gameplay. Il y a des plates-formes rudimentaires alors que Jenny explore différents domaines, mais cela ne se sent jamais particulièrement amusant ou stimulant – juste un moyen d'aller d'un point A à un point B.