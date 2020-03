Jeopardy, Wheel of Fortune va arrêter le tournage du public en raison du Coronavirus

Tous les deux Péril et Roue de la Fortune va arrêter de filmer devant un public de studio en direct dans un avenir proche, en raison des menaces permanentes de coronavirus. Les deux jeux présentent des enregistrements sur le terrain de Culver City de Sony Pictures Television. De nombreuses émissions et films ont été affectés par la peur de la santé, prenant des mesures préventives pour limiter la propagation du virus. La sortie du prochain film de Bond, No Time to Die, a officiellement été reportée, et d’autres suivront certainement.

Selon Variety, la décision a été prise pour diverses raisons. Cela inclut le fait que les membres du public des deux émissions ont tendance à être plus âgés et que beaucoup voyagent depuis la ville en avion. L’état d’immunodéprimé de l’hôte de Jeopardy, Alex Trebek, est également préoccupant en raison de son diagnostic de cancer du pancréas de stade 4.

D’autres annulations ou fermetures récentes en raison d’un coronavirus incluent le festival annuel SXSW d’Austin, le prochain événement de lancement de streamer Quibi et la fermeture temporaire de cinémas dans des pays comme la Chine et l’Italie. À l’heure actuelle, il y a 423 cas signalés de COVID-19 aux États-Unis et plus de 108 000 cas dans le monde.

La version syndiquée quotidienne actuelle de Péril a commencé à être diffusé en 1984, avec Trebek comme hôte. De même, Pat Sajak et Vanna White hébergent la version syndiquée de Wheel of Fortune depuis 1983. On ne sait pas quand les deux émissions seront de retour sur des enregistrements d’audience en direct. Cependant, les fans de divertissement n’ont probablement pas vu le dernier de ces types de décisions, car le coronavirus continue d’être une préoccupation majeure dans le monde entier.

Source: Variété

