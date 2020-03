Jessica Batten convient que son temps sur Love is Blind était digne de mention

Jessica Batten accepte son temps L’amour est aveugle était digne de foi. Elle a fait la divulgation lors de la réunion de la saison 1 spéciale.

Jessica est devenue une vedette de l’émission en raison de certaines de ses bizarreries spectaculaires et de ses comportements idiosyncratiques. Tout d’abord, il y a eu sa série de discussions entre bébés avec Matt Barnett et Mark Cuevas dans les pods. Cela a conduit à un rejet par Barnett et une proposition de mariage de l’ultime prix de consolation Mark. Ensuite, il y a eu sa poursuite de Barnett malgré leurs engagements respectifs avec d’autres personnes. La boucheuse était à ce moment-là quand elle en a arraché un nouveau à Mark tout en buvant son chien du même verre de vin qu’elle buvait. Alors oui, Jessica a fait beaucoup de choses intéressantes sur Love is Blind.

Sur l’épisode des retrouvailles, quand ce fut au tour de Jessica de parler de son expérience pendant et après Love is Blind, elle a livré une réponse étonnamment éloquente (via Business Insider). Elle a confessé: “Il y a eu des moments vraiment intéressants pour moi sur lesquels j’ai dû réfléchir.” Elle a poursuivi: “C’est difficile parce qu’en regardant en arrière, il était évident que je travaillais sur certaines choses.” Jessica a poursuivi son mea culpa: “Je buvais trop et c’était vraiment dérangeant de voir jouer, et certains des commentaires que j’ai faits étaient désobligeants, et ce n’était certainement pas juste pour Mark, qui est une personne fantastique et évidemment très, très, attrayant. ”

Les fans de Love is Blind étaient tellement paniqués par le comportement de Jessica, que beaucoup d’entre eux ont adopté les médias sociaux. Après avoir continué à maintes reprises sur la différence d’âge entre elle et son fiancé Mark, ainsi que pourchassé Barnett derrière le dos de sa fiancée Amber, certains téléspectateurs ont tweeté qu’elle serait mieux adaptée à Zach sur Marié à première vue. Après tout, le bel entraîneur présentait un comportement similaire envers sa femme Mindy lors de leur émission. Heureusement, Jessica a pu prendre le contrôle de son récit pendant les retrouvailles et montrer qu’elle est beaucoup plus sérieuse et consciencieuse qu’elle ne l’était.

Il faut une grande personne pour admettre qu’elle n’aime pas ce qu’elle voit quand elle revient sur des exemples passés de son comportement. Pour Jessica, elle avait beaucoup de raisons de se sentir gênée. Sa consommation excessive d’alcool sur Love is Blind, la saison inaugurale, ainsi que son traitement injuste du fiancé Mark Cuevas et son flirt digne de Matt Barnett en ont fait une figure polarisante dans la série. Pourtant, tout le monde mérite une deuxième chance de faire une première impression. Jessica veut que les téléspectateurs sachent qu’elle est une personne aimante avec un bon cœur et qu’elle est un travail en cours. C’est la chose remarquable à propos de Love is Blind. Sa première saison a prouvé que le spectacle ne consiste pas seulement à tomber amoureux de votre âme sœur; c’est aussi apprendre à s’aimer soi-même.

