Jessica Batten rend hommage au vétérinaire de son chien | .

L’amour est aveugleJessica Batten a crié au vétérinaire de son chien après lui avoir sauvé la vie. Le message était un message de positivité pour que les autres ne se sentent pas aussi seuls pendant cette période imprévisible.

Le service de streaming populaire a décroché le jackpot lorsqu’ils ont choisi de sortir leur propre émission de rencontres intitulée Love is Blind. Netflix a expliqué que la prémisse de l’émission est que les célibataires essaient de trouver un autre significatif dont ils tombent amoureux; le seul hic, c’est que les célibataires doivent le faire sans jamais se regarder dans les yeux. Netflix a abandonné sa présentation habituelle et a publié des épisodes en morceaux au lieu de la première saison à la fois pour que leur public en redemande. Les couples ont dû prouver leur amour pour ce qu’ils ressentent dans leur cœur. Les téléspectateurs ont regardé les couples essayer de former une connexion émotionnelle sans intrusion d’attraction physique lors de réunions confortables dans leurs propres pods.

Jessica Batten a commencé dans l’émission en tant que favorite des fans lorsqu’elle a été présentée à Mark Cuevas, mais la relation a empiré, laissant Batten devenir le méchant de la saison. Alors qu’il était fiancé à Cuevas, Batten n’était clairement pas au-dessus de Matt Barnett. Elle a également fait la une des journaux pour nourrir son chien. Il s’avère que son chien était malade pendant le tournage de l’émission pour une autre raison.

Alors que l’émission était filmée en 2018, Batten a appris que son bien-aimé golden retriever, Payton, était sur le point de subir une intervention chirurgicale d’urgence en raison de la consommation d’un petit mais pointu morceau de bâton. Le bâton a causé des dommages importants à Payton car il s’est logé dans ses intestins. Le vétérinaire n’était pas convaincu que le jeune chien survivrait à l’opération et a appelé Batten pendant que le chien était sur la table dans la salle d’opération. Le médecin a expliqué que la plupart des intestins du chien devraient être coupés car les chances de survie étaient faibles. Mais Payton a réussi sans aucun SSPT. Batten a également révélé que chaque nuit après avoir travaillé et filmé, elle se rendait à la cage des soins intensifs pour passer du temps avec son chiot. Il a fallu 10 jours au chien pour récupérer, mais Payton se porte officiellement bien.

Le message personnel de Batten était un message de résilience montrant que non seulement un chien ou un humain peut survivre mais qu’il peut prospérer. Batten a partagé avec ses partisans que Payton lui a appris que la vie peut être très courte mais que n’importe qui peut surmonter des circonstances difficiles, laissant ses ennemis et ses fans avec de l’espoir pour l’avenir tout en étant forcé de s’auto-mettre en quarantaine.

