JetBlue offre des vols de 20 $ en ce moment qui pourraient tout aussi bien être gratuits – .

Vingt ans après son premier vol payant entre New York et Fort Lauderdale le 11 février 2000, sans parler de quelque 470 millions de clients plus tard, la compagnie aérienne à bas prix de New York JetBlue commémore son anniversaire de la meilleure façon possible. C’est son 20e anniversaire, donc pour un temps limité, vous pouvez marquer des vols à prix réduit aussi bas que 20 $, avec la vente servant de morceau d’une célébration d’un an qui est en préparation.

Quand nous disons que la vente offrant 20 $ vols est seulement passe pour un temps limité, nous voulons dire, cependant: elle se termine ce soir, à 11h59 heure de l’Est, de sorte que vous n’avez pas longtemps avant d’agir.

“Personne ne pensait qu’une start-up en 2000 pourrait survivre 20 mois, et encore moins 20 ans”, a déclaré le PDG de JetBlue, Robin Hayes, pour marquer le jalon de la compagnie. “Mais JetBlue a prouvé que prendre soin des gens et proposer des tarifs bas sur le marché pouvait non seulement être un modèle commercial viable, mais pouvait également perturber complètement une industrie.” La compagnie aérienne l’a fait, a poursuivi Hayes, grâce à des avantages tels que autocar que ses rivaux, offrant une connexion haut débit à haut débit gratuite sur chaque avion, ainsi que d’autres cadeaux comme le divertissement du dossier de siège à chaque siège et des collations et des boissons sans alcool gratuites.

De plus, JetBlue estime qu’au cours des deux dernières décennies, cela a permis aux clients d’économiser plus de 12 milliards de dollars qui auraient autrement été versés aux quatre plus grandes compagnies aériennes qui, selon JetBlue, “détiennent un vaste pouvoir de tarification dans les aéroports qu’ils dominent”.

Cliquez ici pour commencer à rechercher et acheter l’un des vols de vente du 20e anniversaire. Parmi les détails que vous devez savoir:

Les tarifs indiqués incluent toutes les taxes et tous les frais gouvernementaux.

La date limite pour réserver est CE SOIR (la première de 23 h 59, heure de l’Est ou heure locale).

Votre voyage doit avoir lieu entre le 19 février et le 17 juin. Les dates d’interdiction comprennent du 18 mars au 31 mars et du 14 avril au 21 avril.

Il est seulement le plus bas tarif disponible (Bleu de base, sinon bleu) qui est en vente.

autre jour ou plus des restrictions de semaine, les fenêtres de voyage, et les dates d’interdiction peuvent être facturés et par voie. Vérifiez le tarif que vous avez choisi pour plus de détails.

Les tarifs sont affichés en fonction de votre emplacement. Sélectionnez l’icône en forme de crayon, puis sélectionnez «Voir toutes les offres» pour voir tous les tarifs.

En ce qui concerne les offres qui peut être fait, j’ai remarqué ce matin que JetBlue offre un vol de 20 $ de JFK à New York à Worcester, Massachusetts également de JFK, vous pouvez voler à Charleston pour seulement 54 $, à West Palm Beach pour 64 $, ou Nashville pour 74 $.

Source de l’image: CJ GUNTHER / EPA-EFE / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.