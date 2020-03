Jetez un coup d’œil à la fonctionnalité de type Instagram “ Flottes ” de Twitter

Twitter a récemment annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée Fleets, qui permet aux utilisateurs du réseau social de partager du texte, des photos et des vidéos qui seront disponibles sur leur profil pendant seulement 24 heures. Bien que l’idée puisse sembler similaire aux histoires Instagram, il y a certaines choses qui sont assez différentes entre elles. Je teste des flottes depuis la semaine dernière pour partager un aperçu approfondi de cette fonctionnalité.

Vous vous demandez peut-être pourquoi c’est si important. Tout d’abord, Twitter est probablement le dernier grand réseau social à mettre en œuvre des «histoires», et aussi l’un des plus inattendus à le faire. De plus, la nouvelle fonctionnalité Flottes n’est testée qu’avec quelques utilisateurs au Brésil, la disponibilité est donc extrêmement limitée pour l’instant, ce qui a accru la curiosité des utilisateurs du monde entier.

Une fois que Fleets était activé dans mon compte, il était possible de voir les photos d’utilisateurs qui avaient déjà partagé du contenu en haut de l’écran, tout comme sur Instagram. Ces photos reçoivent un cercle bleu lorsqu’une nouvelle flotte est disponible et un cercle gris si vous avez vu tout le contenu de ce compte.

Vous pouvez afficher une flotte en plein écran d’un simple toucher. Mais c’est là que les choses commencent à devenir différentes des histoires Instagram et similaires que nous connaissons déjà. Les flottes publiées par un même utilisateur sont présentées dans un défilement vertical, tandis que les histoires Instagram sont affichées séquentiellement à l’horizontale (je ne parle pas des proportions, juste pour être clair).

Si je veux partager une flotte, je n’ai qu’à appuyer sur ma photo de profil. Les flottes sont principalement basées sur du texte, donc la première chose que vous verrez sur l’interface de composition est le clavier. Mais ne vous attendez pas à y partager de longs textes, car la limite de 280 caractères est également la même pour les flottes. Tout est très simple et il n’y a pas d’options pour changer le style de police ou l’alignement du texte. Il s’agit d’écrire et de partager immédiatement.

Les utilisateurs peuvent également télécharger des photos, des vidéos et des GIF via des flottes, mais ce n’est pas aussi amusant que dans d’autres applications. Il n’y a pas d’autocollants, de filtres, d’écriture manuscrite ou quelque chose comme ça. La seule chose possible est de taper quelque chose sur l’image. Cependant, les photos et vidéos publiées sur Fleets sont de meilleure qualité que sur Instagram Stories.

Après avoir publié une flotte, je peux vérifier combien de personnes l’ont vue jusqu’à présent, y compris les détails de chaque personne qui l’a ouverte. En ce qui concerne la visualisation des flottes, les utilisateurs peuvent y répondre ou envoyer des réactions emoji via DM. Il n’y a aucun moyen de retweeter une flotte et les utilisateurs mentionnés par d’autres personnes ne sont pas informés.

Ce que j’ai vraiment apprécié, c’est que n’importe qui peut publier des liens cliquables sur les flottes, tandis que cette fonctionnalité sur Instagram Stories est réservée aux utilisateurs vérifiés ou à ceux qui ont un grand nombre d’adeptes.

Pour l’instant, Fleets manque encore de nombreuses fonctionnalités pour être considéré comme une option intéressante pour les utilisateurs, en plus d’être très bogué et déroutant sur certaines choses. Pourtant, je peux voir un certain potentiel sur cette plate-forme.

Bien que j’utilise principalement mon Twitter pour partager des éléments de travail, les flottes peuvent être un endroit pour publier du contenu aléatoire qui sera supprimé après 24 heures. Si Twitter permet finalement aux utilisateurs de créer leurs propres groupes sur les flottes, cette fonctionnalité deviendra plus attrayante pour moi.

Malheureusement, comme je l’ai déjà dit, les flottes sont uniquement disponibles au Brésil pour le moment, donc les gens d’autres pays ne peuvent même pas voir ce que nous sommes “fugaces” ici.

Êtes-vous enthousiasmé par les flottes? Faites le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

