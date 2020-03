Jetez un œil à la crypto aujourd’hui

Le marché des crypto-monnaies a de nouveau ravivé sa tendance à la baisse après la grande vente faite la semaine dernière où l’on a vu comment la moitié de la valeur a été perdue, la crypto-monnaie a à ce jour donné une tendance à la baisse, la qui a repris peu après la baisse des taux de la Réserve fédérale de 100 points de base supplémentaires.

La Croix-Rouge en Italie a réussi à lancer une campagne de financement en acceptant des Bitcoins et d’autres crypto-monnaies afin d’acheter du matériel qui aidera le pays à lutter contre la pandémie de COVID-19.

En contrepartie, vous pouvez lire cet article sur les investissements en crypto-monnaie qui constituent une menace sérieuse pour les investisseurs en 2020.

Un Bitcoiner qui a extrait des Bitcoins il y a quelques années et a fini par oublier les fonds, il est donc revenu des années plus tard pour réclamer les crypto-monnaies qu’il avait reçues de l’exploitation minière avec un GPU. Les données que Blockchain jette, c’est que ce bitcoiner a vendu les fonds sur Coinbase.

Crypto déclare aujourd’hui que, selon Crypto Market, elle a repris avec une tendance à la baisse après que la Fed a réduit les taux d’intérêt à presque zéro.

De même, la Croix-Rouge italienne a accepté les dons de Bitcoin pour lutter contre le coronavirus. 1 000 BTC ont été extraits il y a quelques années et ont déménagé pour la première fois au milieu d’une liquidation.

À ce jour, Bitcoin se négocie à 4910,46 $ (-6,46%), avec un volume quotidien de plus haut niveau de 4,00 $. Quant à Ethereum, il se négocie à 110,52 $ (-9,63%) avec un volume quotidien de 1,09 milliard de dollars. L’indice MVIS CryptoCompare Digital Assets 10 est actuellement suivi à 1733,64 (-9,06%)

Après avoir perdu la moitié de la valeur dans une baisse de deux jours la semaine dernière et avoir réussi à se redresser légèrement au cours du week-end, les marchés des crypto-monnaies sont revenus à une tendance à la baisse après l’annonce de la Réserve fédérale américaine une baisse des taux d’urgence en raison de la menace économique posée par le coronavirus.

La baisse des taux de la Réserve fédérale a réduit les taux d’intérêt de 100 points de base en moins de deux semaines, après avoir été réduit de 50 points de base, pour atteindre une fourchette cible de 0% à 0,25%.

Communiqués de la Réserve fédérale américaine

La Réserve fédérale surveille très attentivement les marchés du crédit et reste prête à utiliser sa gamme complète d’outils pour soutenir le flux de crédit vers les ménages et les entreprises. Elle cherche donc à promouvoir ses objectifs d’emploi maximaux et la stabilité des prix.

En ce qui concerne la baisse des prix des crypto-monnaies, elles ont en principe commencé à se redresser, mais la tendance a rapidement changé et à partir d’aujourd’hui, le prix du Bitcoin a chuté de 6,5%, à 4 900 $. Alors que Ethereum a chuté de 9,6% à 110,5 $.

Crypto-monnaies majeures comme EOS, XRP, Litecoin et BCH

ils sont compris entre 5% et 10%. Chainlink, Dash, Cardano, NEO et Zcash ont chuté de plus d’un

10%.

En plus de cette réduction, la Réserve fédérale révèle également qu’elle prévoit de déployer 700 milliards de dollars pour acheter des titres du Trésor et des titres adossés à des hypothèques d’agence. Ceci afin de soutenir le flux de crédit aux ménages et aux entreprises dans les prochains mois.

Le président de la Fed mentionne que la banque centrale n’envisage pas de taux d’intérêt négatifs, mais il a ajouté qu’il surveillait attentivement les marchés du crédit du pays, de la région et du monde.

La Croix-Rouge italienne accepte les dons de Bitcoin pour lutter contre le coronavirus

Les dernières nouvelles mentionnent que la Croix-Rouge italienne a commencé à accepter des dons en Bitcoin et autres crypto-monnaies afin de financer la lutte contre la pandémie COVID-19. Etablir également un poste médical avancé de deuxième niveau pour le pré-triage des cas de COVID-19.

L’objectif initial est de collecter 10 000 € autour de 11 200 $, où tout excédent sera utilisé pour fournir au personnel médical la protection personnelle dont il a besoin. Le président du comité IRC, Colli Albani, qui est en charge de la gestion de la collecte de fonds.

Il a indiqué que l’on pense qu’il s’agit d’un outil innovant pour trouver les ressources économiques nécessaires, si difficiles à obtenir aujourd’hui.

L’objectif initial de cette campagne est de récolter 10 000 € grâce à des dons. Cependant, il a été démontré que la collection était plus élevée. Cette pandémie a réussi à infecter un grand nombre de personnes dans le monde et a fait de nombreuses victimes. Rien qu’en Italie, il a infecté plus de 24 700 personnes et tué plus de 1 800.