Jeu à succès Alto’s Odyssey maintenant disponible pour jouer sur Mac, téléchargement pour 10 $

Alto’s Odyssey est le successeur du jeu populaire Alto’s Adventure, et il a été lancé sur iPhone, iPad et Apple TV en février 2018. Aujourd’hui, cependant, Alto’s Odyssey s’est étendu au Mac et est désormais disponible sur le Mac App Store.

Alto’s Odyssey a été un succès majeur depuis ses débuts en 2018. Le jeu est une suite autonome d’Alto’s Adventure, mais vous n’avez pas besoin d’en avoir joué un pour jouer l’autre.

Alto’s Odyssey est un jeu de style coureur sans fin avec de beaux graphismes et une belle bande sonore, avec une gamification centrée sur la notation des points à travers des tours et la distance. Le mode Zen est une fonctionnalité amusante de l’Odyssée d’Alto qui vous permet de supprimer complètement les scores, les pièces et les bonus du jeu. Au lieu de cela, vous voyagez paisiblement à travers les différents environnements.

Et grâce à une mise à jour correspondante d’Alto’s Odyssey sur iOS, tvOS et iPadOS, tous vos progrès dans le jeu seront également synchronisés avec Mac. Cela signifie que vous pouvez jouer sur votre iPhone, puis le récupérer immédiatement sur votre Mac avec la synchronisation iCloud.

Voici comment le jeu est décrit dans le Mac App Store:

Rejoignez Alto et ses amis et partez pour un voyage de sandboard sans fin pour découvrir ses secrets. Survolez des dunes balayées par le vent, traversez des canyons palpitants et explorez des temples longtemps cachés dans un endroit fantastique loin de chez vous.

En chemin, vous vous faufilerez à travers les vignes, rebondirez au sommet de montgolfières, monterez sur des parois rocheuses imposantes et échapperez aux lémuriens malicieux – tout en découvrant les nombreux mystères du désert.

Le modèle de sortie d’Alto’s Odyssey suit le précédent établi par le déploiement d’Alto’s Adventure; le développeur Snowman a d’abord lancé le jeu sur iOS en 2015, puis a suivi cette version avec une version sur Mac plusieurs années plus tard.

Si vous voulez jouer à Alto’s Odyssey sur votre Mac, vous le téléchargez maintenant via le Mac App Store pour 9,99 $. Êtes-vous un fan d’Alto Odyssey sur l’un de vos appareils Apple? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

