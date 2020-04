Jeu Pong Battle Royale Le cercle Pong a l’air fou mais génial

L’un des jeux vidéo intemporels originaux, Pong, obtient une mise à jour de Battle Royale avec Pong Circle sur Steam. C’est un jeu que personne n’a demandé, mais il ressemble néanmoins à une interprétation impressionnante de l’un des classiques de la vieille école les plus emblématiques. Publié à l’origine par Atari en 1972, Pong a été mis à jour de nombreuses fois au cours des décennies, et même les non-joueurs peuvent instantanément prendre le jeu et jouer, ce qui voit deux joueurs prendre le contrôle des palettes et frapper une balle d’avant en arrière comme un air virtuel simulation de hockey ou de tennis.

Au fur et à mesure que les goûts se déplaçaient vers des jeux plus complexes comme Super Mario Bros. dans les années 80, l’engouement pour Pong disparaissait lentement, mais il revenait toujours en tant que contre-programmation efficace à des jeux plus avancés. Fondamentalement, tant qu’il y a des jeux vidéo, il semble qu’il y aura toujours un moyen de jouer à certaines variations de Pong.

La dernière incarnation de Pong pourrait être sa meilleure version à ce jour, et elle est maintenant sur Steam. Pong Circle a été développé par Meaty Ore Games, qui se compose d’une seule personne qui passe par Enignum sur Reddit. Pong Circle est un nouveau jeu de bataille royale qui voit 50 joueurs dans un cercle, défendre leurs bases contre un éventail croissant de balles venant en sens inverse. Au fur et à mesure que les joueurs sont éliminés, le cercle se rétrécit de plus en plus jusqu’à ce que le match se termine par une confrontation 1 contre 1 entre les deux derniers survivants. Le jeu n’est actuellement disponible que sur PC, mais le créateur a déclaré à plusieurs reprises qu’il aimerait faire des versions de console plus tard.

Bien sûr, ce n’est pas parfait, et les premières critiques de Steam soulignent le retard en ligne, la physique bancale et une pénurie de serveurs empêchent actuellement Pong Circle d’atteindre son plein potentiel. Lorsque l’aspect en ligne du jeu fonctionne, les joueurs ont signalé qu’il fallait beaucoup de temps pour trouver un jeu, et les serveurs auraient baissé à plusieurs reprises, probablement en raison de la forte demande. Heureusement, le jeu peut être joué en solo avec des bots, mais un jeu de bataille royale sans multijoueur manque évidemment d’une fonctionnalité clé. Néanmoins, si Meaty Ore Games peut améliorer le jeu et son infrastructure en ligne, il y a une forte possibilité pour Pong Circle de devenir la dernière sensation indépendante à arriver sur Steam.

Comme Tetris 99 avant lui, Pong Circle est si simple, si pur et si parfait d’une idée, il est étonnant qu’il ait fallu si longtemps à quelqu’un pour le mettre en œuvre. Mieux encore, le jeu ne coûte que 2,00 $ et il bénéficie actuellement d’une remise de 10% jusqu’au 15 avril. Pour tous ceux qui souhaitent tenter leur chance et essayer un nouveau jeu, Pong Circle semble avoir tous les atouts d’un dormeur touché … s’il peut garder ses serveurs en place.

