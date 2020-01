jeux gratuits chaque semaine également en 2020

la société Epic Games vient d’annoncer qu’elle prévoit cette année également d’offrir à tous ses utilisateurs une série de titres gratuits chaque semaine, qui peut être téléchargé sans limite de temps.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Epic Games Store a été officiellement lancé le 6 décembre 2018 La boutique est entièrement gratuite et ne présente aucun type d’abonnement, peut être consulté à la fois en ligne sur le site officiel d’Epic et utilisé via le programme dédié.

Epic Games Store: des jeux gratuits chaque semaine même en 2020

Poursuivant la description commencée plus tôt, il en est un plate-forme de livraison numérique, qui permet donc d’acheter et de jouer des titres en version numérique, sans avoir à aller dans un magasin pour les acheter physiquement. L’entrée de ce magasin sur le marché des plateformes de vente de jeux vidéo numériques a déjà des répercussions.

Epic Games 2020 est censé être caractérisé par de nombreux jeux gratuits chaque semaine, à télécharger directement en ligne. Tout comme cela s’est produit au début de l’année, le plaisir se prolongera également tout au long de l’année. Tous les utilisateurs auront la possibilité de télécharger gratuitement une sélection de jeux, choisis sur la plateforme. Les titres seront différents chaque semaine et, une fois téléchargés, les jeux seront automatiquement associés à votre compte.

la les jeux peuvent également être téléchargés gratuitement à vie, sans limite de temps, comme précisé au début de l’article. Ce choix ne devrait pas poser de problème financier pour la maison d’édition américaine, qui est aussi la créatrice de la bien-aimée Fortnite, un jeu célèbre évalué comme l’un des plus rentables de toute l’année 2019, grâce aux 1,8 milliard de dollars de revenus, bien qu’il s’agisse d’un jeu gratuit.