Jeux gratuits de Humble Bundle pour les membres en février 2020

Cette période de l’année peut être lente pour les nouvelles versions, mais si vous recherchez des jeux bon marché pour combler votre temps, il existe de nombreuses façons d’économiser de l’argent. Humble Bundle a récemment révélé les jeux Humble Choice pour février 2020, qui incluent la simulation de stratégie de survie intense, Frostpunk, et bien d’autres. Vous pouvez voir la liste complète des jeux ci-dessous.

Tout ce que vous devez faire pour réclamer certains de ces jeux est de vous abonner à Humble Choice. Il existe actuellement trois niveaux auxquels vous pouvez vous abonner, mais si vous détenez un abonnement actif depuis l’introduction d’Humble Choice, vous aurez accès au plan spécial “Classique”. Le plan Classic vous permet de réclamer 10 des 12 jeux disponibles pour le prix le moins cher – 12 $ par mois ou 132 $ par an.

Si vous ne vous êtes pas abonné avant la transition vers Humble Choice, vous pouvez payer pour le plan Premium, qui coûte 20 $ et est livré avec 9 jeux par mois. Le niveau Humble Choice le moins cher est de 15 $ par mois et ne comprend que 3 jeux. Le plan Lite ne comprend pas du tout l’accès à la gamme Humble Choice, bien qu’il s’accompagne de bonus supplémentaires. Chaque niveau comprend une remise en magasin et l’accès aux jeux originaux de Humble et à la société Trove, une bibliothèque de jeux sans DRM que vous pouvez télécharger et conserver pour toujours.

Chaque gamme Humble Choice dure généralement un mois à compter de son introduction, vous n’avez donc pas à prendre de décision immédiatement – même si vous êtes déjà abonné au service. Vous avez jusqu’au début du mois prochain pour débloquer vos choix et décider des jeux à réclamer.

Jeux Humble Choice pour février 2020

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: le nouveau hit Frostpunk de Steam est le jeu le plus déprimant auquel vous jouerez en 2018: les meilleurs jeux PC