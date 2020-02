Jeux pas chers en vente maintenant: achetez les derniers jeux Xbox, PS4 et PC à moindre coût ce week-end

Préparez-vous pour un week-end plein de jeux bon marché, car nous avons été occupés à parcourir le Web pour trouver les dernières offres de jeux PS4, Xbox One et PC de tous vos détaillants préférés. C’est vrai, beaucoup des meilleurs jeux récents sont disponibles maintenant pour beaucoup moins que leurs étiquettes de prix d’origine – une excellente nouvelle si vous venez de prendre une nouvelle console, ou si vous cherchez à remplir quelques blancs dans votre bibliothèque. Ces offres de jeux PS4, PC et Xbox One bon marché offrent des prix géniaux prêts et en attente pour vos jeux de week-end.

Il existe actuellement des étourdisseurs pour des prix encore plus surprenants, y compris des titres comme Star Wars Jedi: Fallen Order, Rage 2, Gears 5 et The Outer Worlds, tous réduits dans des offres de jeux bon marché.

Avec la fin de la génération de consoles, les économies affluent déjà pour satisfaire ces derniers adopteurs avec une rafale de titres incroyables à des prix imbattables cette semaine. Des jeux Xbox One bon marché et des jeux PS4 souvent moins chers sont en vente aux États-Unis et au Royaume-Uni, où vous pouvez trouver d’excellentes offres sur certains des meilleurs titres de 2019. Nous avons trouvé des offres de jeux bon marché sur Sekiro Shadows Die Twice, Star Wars Jedi: Fallen Order et The Outer Worlds entre autres.

Quelle que soit la saveur que vous recherchez, nous avons trouvé des offres de jeux PC, PS4 et Xbox One sur certains des meilleurs jeux de 2019 afin que vous puissiez être assuré que vous achetez la qualité à un prix avantageux cette semaine.

Une note sur les CDKeys

Certaines des offres de jeux bon marché ci-dessous proposent un excellent prix chez CDKeys, un détaillant spécialisé dans les codes de jeux numériques. Si vous n’êtes pas sûr d’utiliser CDKeys, soyez assuré que le processus est simple et que le détaillant détient une note de quatre étoiles et demie Trust Pilot. Achetez simplement le jeu de votre choix via PayPal et vous recevrez un e-mail avec un code à échanger sur votre PC et votre console, après quoi votre jeu commencera à se télécharger.

Offres de jeux bon marché aux États-Unis

Meilleures offres de jeux bon marché

Rage 2 | PS4 et Xbox One: 24,95 $ chez Walmart

Il s’agit d’une excellente baisse de prix sur Rage 2 pour PS4 et Xbox One de Walmart cette semaine, offrant le dernier titre de Rage pour 43 $ de moins que son prix de vente conseillé. Un titre hors concours de 2019, vous feriez bien de saisir ce prix avant qu’il ne remonte. Vous le trouverez sur Xbox One pour 27,72 $.

Les ombres de Sekiro meurent deux fois | PS4 / Xbox One | 59,99 $ 39,90 $ chez Amazon

Gagnant du jeu de l’année aux Game Awards, Sekiro Shadows Die Twice est considéré par beaucoup comme le meilleur jeu de 2019, et vous pouvez vous procurer l’action-aventure samouraï pour moins de 50 $ cette semaine sur PS4. Vous le trouverez également sur Xbox One pour 34,99 $.

Star Wars Jedi: Ordre déchu | PS4 / Xbox One | 59,99 $ 44,99 $ chez Amazon

Les jeux Star Wars ont une réputation triomphante, et Jedi: Fallen Order n’est pas différent. Perfectionnez vos compétences de Force et devenez un Jedi d’une puissance incommensurable avec le dernier opus du canon du jeu Star Wars, et en plus vous trouverez les 49 $ sur Xbox One cette semaine.

Resident Evil 2 | PC | 59,39 $ 17,39 $ chez CDKeys

Avec l’annonce d’un remake de Resident Evil 3, ce remaster de Resident Evil 2 2019 a atteint de nouveaux bas prix cette semaine. Généralement considéré comme l’un des meilleurs jeux de 2019, cette étiquette de prix inférieure est encore plus bienvenue sur un jeu fantastique avec une nouvelle couche de peinture. Vous pouvez le trouver pour 27,21 $ sur PS4 ou 39,82 $ sur Xbox One. Voir l’offre

Les mondes extérieurs | PC | 36,19 $ chez CDKeys

The Outer Worlds a été un succès assez fin 2019, mais un succès néanmoins. Explorez les planètes étranges d’une civilisation post-terrestre et devenez le garde-forestier que vous envisagez dans ce RPG de science-fiction d’Obsidian Entertainment. Le moins cher que nous avons trouvé cette semaine est un accord PC sur ce jeu, mais vous pouvez également le récupérer sur Xbox One pour 47,97 $ sur Amazon, ou PS4 pour 37,99 $. Voir l’offre

Gears 5 | Xbox One | 20,09 $ chez CDKeys

L’une des exclusivités Xbox One de 2019, Gears 5 est disponible pour seulement 15 $ sur CDKeys en ce moment – une réduction fantastique par rapport à son prix catalogue de 59,99 $. Vous pouvez également le récupérer sous forme de copie physique pour 36,18 $ chez Walmart.

Plus d’offres de jeux bon marché

Offres de jeux bon marché au Royaume-Uni

Meilleures offres de jeux au Royaume-Uni

Star Wars Jedi: Ordre déchu | PC | £ 54,99 25,79 £ chez CDKeys

Vous pouvez vous procurer le slinging sabre laser Star Wars Jedi: Fallen Order pour seulement 32 £ sur PC cette semaine, mais CDKeys propose également un prix de 33,99 £ sur un Téléchargement Xbox One.

Resident Evil 2 | PC | £ 44,99 £ 12.99 chez CDKeys

Le phénomène d’horreur de survie est de retour et avec une nouvelle couche de peinture, Resident Evil 2 continue de terrifier les joueurs jusque dans les années 20. Vous trouverez le remaster 2019 pour seulement 11,99 £ cette semaine sur PC, mais vous pouvez également le récupérer pour £ 16,99 sur PS4 ou Xbox One chez Currys.

Les mondes extérieurs | PS4 / Xbox One | £ 42,99 29,99 £ au jeu

Explorez les systèmes corporatifs planétaires de The Outer Worlds et devenez le garde spatial que vous jugez bon d’habiter. Ce RPG Obsidian a été salué comme l’un des meilleurs jeux de 2019 par les critiques ainsi que par son public. La version PS4 est liée ici, mais vous pouvez la récupérer pour le même prix chez Currys sur Xbox One ou 29,99 € PC.Voir l’offre

Plus d’offres sur les jeux PS4, Xbox One et PC

