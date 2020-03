Jeux pour mettre en quarantaine les éditeurs MC

La semaine dernière, nous avons parlé de quelques façons simples de passer du temps dans votre maison sans vous ennuyer, parmi lesquelles nous avons inclus des séries, des jeux et la recommandation de faire de l’exercice pour rester actif.

Cependant, bien que la réclusion à la maison puisse être utilisée pour effectuer les nettoyages indispensables de la garde-robe, rattraper d’autres tâches et études, nous nous retrouvons généralement devant un écran. Et c’est que sans aller plus loin, cela a été le cas pour beaucoup d’entre nous. C’est pourquoi nous avons décidé de partager avec vous quelques-uns jeux de quarantaine à ceux d’entre nous qui consacrent notre temps libre et qui, nous l’espérons, vous offriront un bon moment pour oublier COVID-19 pendant un certain temps. Bien sûr, il y en a beaucoup d’autres à jouer. ! Patience et courage!

Final Fantasy XIV

Genre: En ligne / RPG

Plateformes: PC, PS4 et Xbox One

Recommandé par Eduardo Malo

Plus de cinq ans se sont écoulés depuis que j’ai accidentellement commencé à jouer ce MMO, entrant dès le début de son retour et l’arrivée de sa première extension A Realm Reborn. Depuis lors, et malgré mes avantages et inconvénients avec d’autres titres tels que World of Warcraft, Neverwinter ou Black Desert, je ne trouve toujours pas aucun titre de ce genre qui m’a tant rempli.

Et c’est que malgré le grand inconvénient que le jeu ne pas avoir de doublage espagnol, le grand récit et le bon savoir-faire de Square Enix me font de plus en plus aimer ce jeu chaque jour. Tout part de la base qu’il s’agit d’un des titres les plus éloignés du concept même de rôle et de stratégie au tour par tour qui caractérise cette saga depuis des années.

Mais est-ce que c’est complexe mais facilement adaptable système de combat en temps réel ils donnent un nouveau sens aux classes et professions mythiques, y compris même des missions, des contenus et des références aux autres tranches qui seront appréciées à la fois par l’amateur et les nouveaux joueurs, et surtout, par le plus vétéran.

Cependant, une autre raison pour laquelle je recommande et profite actuellement de l’occasion pour consacrer plus de temps à ce jeu, est sans aucun doute votre composante sociale en ligne. Et c’est qu’en plus de quelques amis et connaissances dans le jeu, il n’est pas difficile de trouver d’autres joueurs avec qui parler et récupérer cette partie de la socialisation que nous pouvons tellement manquer de nos jours.

Même raison pour laquelle J’ai également profité de l’époussetage de Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard, qui avec un fonctionnement plus rapide et une communauté un peu plus conviviale que celle de son principal concurrent, me permet de bénéficier d’un bon titre compétitif et collaboratif avec lequel rencontrer des amis.

Mass Effect Andromeda

Genre: Action-aventure RPG

Plateformes: PC, PS4 et Xbox One

Recommandé par Juan Ranchal

Je veux dire

Bien que toute la rédaction ait déménagé pour passer l’isolement que nous avons dû vivre en Espagne et dans d’autres pays, nous continuons à offrir toutes les informations technologiques qui nous parviennent et respectent les engagements que nous avons avec les clients. Je veux vous dire que je n’ai pas beaucoup plus de temps libre que je n’en aurais dans une situation “normale”. Pourtant, économiser les transferts, les nuits ou les week-ends nous permet d’avoir plus de temps libre … même si c’est forcé.

En plus de regarder une série et quelques livres (sur papier) en attente, “détruire” un jeu est mon passe-temps préféré. Comme beaucoup, j’ai des dizaines de titres dans mon portfolio à jouer, à rejouer ou à compléter. Celui choisi est l’un de ces derniers et vous pourriez être surpris par sa date de sortie et ses astuces critiques. Comme beaucoup d’amateurs de la série Mass Effect attendaient avec impatience la sortie de “Andromeda”, le quatrième opus qui promettait beaucoup après la fantastique (dans son ensemble) trilogie.

Et comme beaucoup de followers de la saga j’ai été très déçu, à tous les niveaux, des techniciens avec des bugs partout, des animations, du gameplay, une histoire qui n’a pas accroché, un monde immense trop grand pour ne pas s’ennuyer, etc. En fait, je l’ai acheté et retourné. Maintenant, je l’ai attrapé en vente pour PC à Noël dernier et j’ai décidé de l’essayer. Mon impression est plus positive et cela m’a de nouveau accroché. Certains problèmes sont toujours là, ils sont basiques et ils ne s’amélioreront pas, car le jeu est né blessé par le changement d’étude, les changements de cap en cours de développement et une sortie sans que le jeu soit terminé.

Andromeda n’atteint pas le niveau de, par exemple, Mass Effect 2, même pas proche, et si vous voulez jouer n’importe quel titre de la série, ce serait ma recommandation. Cependant, les correctifs successifs publiés par Bioware pour Andromeda ont disparu l’amélioration de la section technique et connaître les problèmes précédents est déjà une grande avancée. Je l’ai joué sur PC avec une équipe bien à jour (RTX 2080 Super) et je m’amuse.

Je ne suis pas partisan des astuces dans les jeux car elles faussent l’expérience, mais pour l’occasion j’utilise un entraîneur que vous pouvez trouver en ligne et avec lui j’augmente la vitesse du joueur, du véhicule et aussi du vol (sic) afin de ne pas perdre de temps entre les interminables ( et ennuyeux dans de nombreuses régions) des cartes. J’ai l’intrigue principale presque terminée et si j’ai le temps je terminerai les missions secondaires et celles de relations avec le reste de l’équipe qui donnent lieu aux affaires correspondantes. Pour les amoureux de la saga de jeux de rôle Bioware qui à l’époque rejetait (à juste titre) le jeu, peut-être être un bon moment pour retourner dans la galaxie d’Andromède.

Ou non. Personnellement, dans la section des nouveaux jeux, j’ai une date marquée sur le calendrier que je ne sauterai pas: DOOM Eternal. Tuer des démons partout serait ma “autre” recommandation d’isolement.

Jours passés

Genre: action d’horreur de survie

Plateformes: PS4

Recommandé par Isidro Ros

Je veux dire

Je le voulais vraiment, bien que pour des raisons de temps Je n’ai pas pu en profiter jusqu’à présent. Malgré la quarantaine, je n’ai pas grand chose non plus, car mon travail n’a pas changé, heureusement, donc je passe un peu de temps la nuit.

Notre collègue Tomás a déjà analysé Days Gone il y a presque un an, et je partage, en général, presque toute son analyse. Au niveau technique je pense que ça frise à un grand niveauEn fait, je suis surpris de voir à quel point les développeurs ont bien profité du matériel PS4 pour créer un monde ouvert de ce calibre et avec un si bon niveau de détail.

Quant au gameplay je dois dire qu’il est également très réussi, en fait il m’a un peu rappelé Dying Light, notamment en raison du problème de résistance. Le fait que notre personnage se fatigue, ainsi que la vitesse et l’agressivité des monstres, nous laisse dans une situation de vulnérabilité évidente Et cela ajoute une touche fantastique de tension qui vous oblige à être très prudent.

La possibilité d’explorer le monde sur notre moto, de l’améliorer, d’acheter de nouvelles armes et de prendre des décisions relativement importantes ajoute une touche de profondeur complétée par un petit composant de jeu de rôle, grâce à la possibilité de gagner des points de compétence pour améliorer notre caractère sous différents aspects.

Hautement recommandé en termes généraux, bien qu’il soit vrai que parfois cela peut devenir un peu répétitif, et les temps de charge sont assez lourds.

CS: GO / Urban Terror

Genre: FPS

Plateformes: PC

Recommandé par Jose Pomeyrol

Comme le souligne mon comp Juan ci-dessus, la vie n’a pas trop changé pour moi en termes d’horaires et “d’heures de travail”, car je continue à faire presque tout de chez moi plus ou moins la même chose, ce qui veut dire qu’entre le travail et mes corvées d’habitude, qui sont maintenant un peu plus intenses, je n’ai pas assez de temps pour me plonger dans le type de jeux que j’aimerais. D’un autre côté, la restriction de la libre circulation qui ne me permet même pas de sortir sur le vélo avec seulement des excuses (je ne suis jamais tombé, je vais tomber maintenant …) tandis que d’autres abusent de «sortir le chien» ou «d’aller acheter ‘plusieurs fois par jour …

Cela me stresse beaucoup et ce que je fais pour me défouler est de jouer deux de mes FPS multijoueurs préférés: Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) et Urban Terror; deux titres similaires avec lesquels je peux libérer une partie de l’anxiété contenue par les têtes volantes. De plus, comme l’a souligné mon compère Edu, la composante sociale de pouvoir discuter et parler avec d’autres personnes est la bienvenue et il y a toujours de la bonne humeur, il est donc normal de rire avec les connaissances les plus fréquentes.

De CS: GO, il ne sera pas nécessaire de vous en dire beaucoup et d’Urban Terror non plus, car même si cela ne ressemble pas à ça, je ne pense pas que vous soyez intéressé: c’est un FPS qui a émergé il y a vingt ans à l’apogée de Quake III, dont la section technique est restée ancré au début du siècle; Il a très peu de serveurs actifs et de moins en moins de joueurs … mais j’ai une affection particulière pour lui car je le joue à des moments lâches depuis plus d’une décennie … Et je vais y continuer tant qu’il durera. Si vous ne l’avez jamais joué, je vous dirais de le sauter car cela vous semblera une atrocité; Je recommande CS: GO, qui est le même, mais beaucoup mieux à tous les niveaux.

Hôpital Two Point et autres

Genre: Simulation

Plateformes: PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Recommandé par María Guilarte

Je veux dire

Bien que j’aie mis en évidence ce titre spécifique, je dois vraiment avouer que je profite également pour jouer tous les titres de simulation et gestion des ressources J’ai dans ma bibliothèque, comme le Surviving The Aftermath récemment révisé, ou le Surviving Mars un peu plus ancien. Et c’est que la grande attention aux détails que ces types de jeux exigent est la meilleure à éviter.

En général, ce sont des jeux faciles à comprendre, mais vraiment complexes à maîtriser, ce qui nous garantit énormément d’heures et de plaisir. En plus du fait que tous ont un générateur aléatoire de jeux et d’événements, nous ne répéterons jamais la même situation, éliminant non seulement la monotonie, mais augmentant encore la difficulté en ne pouvant jamais prédire ce qui se passera ensuite. .

En fait, il est très courant que ces jeux aient une «échelle de stabilité», dans laquelle si nous parvenons à tout faire parfaitement bien pendant longtemps, il ne s’agira que du calme avant la tempête, provoquant l’entrée du système lui-même nouveaux défis.

Minecraft

Genre: Monde ouvert

Plateformes: PC (Windows, Mac et Linux), PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch, Android et iOS

Recommandé par David Salces

Minecraft, bien sûr. Je ne peux pas penser à une meilleure façon de lutter contre le confinement à domicile que visitez de vastes étendues de champs, de déserts et d’autres biomesLorsque vous affrontez des créatures sauvages, vous creusez plus profondément pour trouver des diamants et, bien sûr, vous essayez de fonder une maison. D’accord, dans le monde réel, je ne peux pas franchir la porte d’entrée, mais dans mon monde en blocs, je peux toujours aller plus loin.

Aussi, quand j’essaie encore de me remettre de l’attaque amoureuse causée par les abeilles à 1,15, pendant quelques semaines il est maintenant possible de tester les versions de développement de 1.16 (instantanés de 20w06a). Pouvez-vous penser à un meilleur plan, pendant l’isolement domestique, que d’explorer les nouveaux biomes du néant et d’essayer de trouver de la nétérite (un nouveau matériau qui fait ses débuts dans cette version) et du bois ignifuge? Ce n’est toujours pas sûr, mais on m’a dit que peut-être des bateaux peuvent être construits pour naviguer dans la lave …

Et oui, à un moment donné, je me suis ennuyé d’explorer le monde seul, rien de tel que de revenir en arrière (retour à 1.15) pour revenir à l’un des serveurs où je joue habituellement. En eux je trouverai pas mal d’amis pour sortir avecTrouvez des donjons et qui sait? Peut-être le temps viendra-t-il de retourner à la Fin, d’où nous ne pouvons partir qu’avec nos pieds devant ou avec la tête du dragon entre nos mains.

Minecraft un jeu “stupide”? J’envie les gens qui pensent cela, car ils ont encore à leur portée la possibilité d’être surpris autant que nous le faisions à l’époque ceux qui, en observant la réalité, ne la voient que sous forme de blocs.

Icewind Dale

Genre: RPG

Plateformes: iPad Pro

Recommandé par Tomás Cabacas

Je veux dire

Pour des raisons personnelles, l’état d’alarme que connaîtra l’Espagne au cours des quinze prochains jours m’a fait sortir de mon domicile habituel. Pendant ce temps, l’iPad Pro sera mon principal outil de travail et de loisirs, tant pour profiter du contenu multimédia que des jeux vidéo.

Je passe pas mal d’heures sur Icewind Dale, bâtard cousin de la mythique Baldur´s Gate avec lequel il partage une interface moteur (la merveilleuse Infinity), une mécanique jouable et un univers. La conversion effectuée par Beamdog est excellente et l’iPad est un appareil parfait pour en profiter, car c’est le titre où la tactique et la stratégie priment sur l’action directe.

Icewind Dale ne peut pas se vanter d’une grande histoire comme ses “grands frères” mais c’est un titre divertissant et tout un défi, surtout du niveau difficile. Son plus grand handicap est peut-être son engagement à diriger le combat pour résoudre des situations, avec quelques moments d’authentiques tuer-tuer.

Ma deuxième option pour ces jours est un titre plus inconnu mais je recommande également de passer des heures inactives et de se détendre: TheoTown est un jeu de gestion inspiré de SimCity avec des graphismes modestes et des possibilités presque infinies, où vous pouvez passer des heures à créer la ville de vos rêves.

C’est aux lecteurs. Quels titres jouez-vous ces jours d’isolement? Nous vous lisons dans les commentaires.