Jeux PS4 PS Plus gratuits pour janvier 2020 annoncés

2020 est arrivé et avec la nouvelle année, Sony a annoncé le premier mois de jeux PS4 gratuits pour les abonnés PlayStation Plus. La programmation de janvier 2020 sera gratuite à partir du mardi 6 janvier, alors assurez-vous d’attraper les jeux de décembre – Titanfall 2 et Monster Energy Supercross – avant cette date.

À partir du 6 janvier, les utilisateurs de PS Plus possédant une PlayStation 4 pourront réclamer Uncharted: The Nathan Drake Collection and Goat Simulator. Cela vous donne en fait quatre jeux, car The Nathan Drake Collection est une compilation remasterisée des trois premiers jeux de la série: Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves et Uncharted 3: Drake’s Deception (bien que seuls les composants solo sont inclus dans les trois). Les deux titres PS Plus sont gratuits jusqu’au 3 février et vous aurez accès aux deux pendant la durée de votre abonnement à PlayStation Plus. Une fois disponibles, vous pouvez les réclamer via les liens ci-dessous.

Jeux gratuits PS Plus pour janvier 2020

Disponible du 6 janvier au 3 février

Uncharted de GameSpot: la revue Nathan Drake Collection a donné au jeu une note de 8/10, en partie grâce à sa fréquence d’images plus stable et à la “cadence magistrale d’Uncharted 2 et 3”.

“Uncharted: Drake’s Fortune était un beau jeu en 2007, mais ses rides sont plus profondes maintenant, son âge plus apparent”, a écrit le critique Mike Mahardy. “Avec Uncharted 2 et 3, cependant, Naughty Dog a transcendé les propres débuts de Drake. La collection Nathan Drake est un compte rendu direct de la croissance de Naughty Dog en tant que conteur, et cette collection est le meilleur moyen de revivre cette histoire et d’assister à sa transformation. proche.”

Goat Simulator, quant à lui, est un jeu hilarant à travers plusieurs mondes ouverts qui offrent chacun de nombreuses opportunités pour les manigances des chèvres. Il est indéniable que c’est un jeu étrange, mais si vous êtes le genre de personne qui aime déconner, provoquer des explosions par inadvertance et coller votre langue de chèvre aux choses pour voir ce qui se passe, alors Goat Simulator vaut absolument la peine d’essayer quand il devient gratuit avec PlayStation Plus.

