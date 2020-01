Jeux PS5, prix, date de sortie, spécifications, manette, etc.

Nous sommes enfin en 2020, ce qui signifie que la console de prochaine génération de Sony, la PlayStation 5, approche rapidement de son lancement au cours de la saison des fêtes de cette année. Tout au long de 2019, Sony a commencé à révéler certains des premiers détails sur leurs plans de prochaine génération avec PS5, et nous nous attendons à ce que cela se poursuive dans les mois à venir.

Tout d’abord, nous savons que le nom officiel de la console. Sans surprise, la console s’appelle en effet la PlayStation 5 – et nous savons également à quoi ressemble le logo. En 2019, il a été révélé que la PS5 aura également une compatibilité descendante PS4 et un stockage SSD, et qu’elle prendra en charge PSVR. L’entreprise a également présenté quelques initiatives vertes et éconergétiques qu’elle prévoit pour la prochaine génération.

Si Sony suit les grandes lignes de la façon dont la PS4 a été correctement dévoilée, nous pouvons nous attendre à ce qu’elle accueille un événement spécial PlayStation Meeting. Il y a eu des spéculations qu’un tel événement pourrait avoir lieu en février 2020, mais Sony n’a fait aucune annonce officielle à ce jour. Si cela se produit effectivement, cela pourrait être lorsque nous en apprendrons sur des choses comme un prix et lancer une gamme de jeux. Cependant, lorsque Sony prévoit de déployer de nouvelles informations, ce ne sera pas au lieu que vous attendez. Tout comme l’E3 de l’année dernière, Sony sautera également l’E3 2020, citant ses propres plans d’annonce.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails connus sur la prochaine console de Sony. Il est probable que nous entendrons plus de détails – grands ou petits – dans les mois à venir, alors assurez-vous de mettre cette page en signet et revenez souvent à mesure que d’autres seront confirmés.

C’est sûrement la question sur toutes les lèvres: quand sortira la PS5? Sony, comme vous vous en doutez, est strict sur le sujet, mais il a confirmé une fenêtre de sortie “vacances 2020” pour la PlayStation 5. La société n’a pas été plus précise que cela – Microsoft a également fourni la même vague fenêtre – mais historiquement, novembre a été un événement

Prix ​​PS5

Encore une fois, Sony n’a pas indiqué combien coûtera sa nouvelle console, mais il a déclaré que le prix de la PS5 serait attrayant pour les joueurs. “Je crois que nous serons en mesure de le publier à un SRP [suggested retail price] qui séduira les joueurs à la lumière de son ensemble de fonctionnalités avancées “, a déclaré Mark Cerny, l’architecte principal de la PS4 qui travaille actuellement sur son successeur.

Bien sûr, vous ne vous attendriez pas à ce que Sony dise quelque chose de différent, mais on a le sentiment que la société a appris du prix exorbitant de la PS3 – et des difficultés ultérieures de la console – et du coût plus raisonnable de la PS4 et des succès ultérieurs.

La PS5 sera-t-elle rétrocompatible avec les jeux PS4?

Cerny a également confirmé que la PS5 serait rétrocompatible avec les jeux PS4, car les deux consoles sont construites sur des architectures internes similaires. Ce sera une bonne nouvelle pour ceux qui ont été déçus par le manque de compatibilité descendante de la PS4 avec les jeux PS3, PS2 et PS1.

Le président de SIE, Jim Ryan, a déclaré au site sœur de GameSpot que la compatibilité ascendante CNET et la génération croisée sont importantes pour la PS5 afin d’aider les joueurs à effectuer une transition en douceur.

“Qu’il s’agisse d’une compatibilité descendante ou de la possibilité de jouer entre les générations, nous pourrons faire passer cette communauté à la prochaine génération”, a-t-il déclaré. “Ce ne sera pas un choix binaire de savoir si vous devez être sur PlayStation 4 ou de nouvelle génération pour continuer votre amitié.”

Dans une nouvelle encore plus bienvenue, les jeux PS4 fonctionneront même plus vite qu’ils ne le font sur votre console actuelle, en partie parce que la PS5 contiendra un disque SSD, contrairement aux disques durs fournis avec les consoles actuelles. Cerny a démontré un écran de charge du Spider-Man d’Insomniac prenant moins d’une seconde sur un kit de développement PS5, contre 15 secondes sur une PS4 Pro.

Sony a montré les temps de chargement plus rapides lors d’une présentation aux investisseurs en mai. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous, qui a été capturée par le journaliste du Wall Street Journal Takashi Mochizuki.

Spécifications PS5 et lecteur de disque

C’est là que Sony a été étonnamment franc avec de nouvelles informations. La société a confirmé que la PlayStation 5 contiendrait une puce AMD dotée d’un processeur basé sur le Ryzen de troisième génération. Il aura huit cœurs de la puce Zen 2 de sept nanomètres. La console prendra également en charge le gameplay 8K, mais cela dépendra bien sûr du rattrapage des téléviseurs.

Les graphiques seront pilotés par une version personnalisée de la ligne Navi de Radeon. Cette puce graphique prendra en charge Ray-Racing, quelque chose qui commence à devenir populaire dans les films et les jeux vidéo. Bien qu’elle soit traditionnellement considérée comme une technique d’éclairage, Cerny dit que cette technique pourrait également améliorer l’audio du jeu. En fait, la PS5 prend entièrement en charge l’audio 3D.

Le SSD susmentionné est également un gros détail, car cela signifie que les jeux se chargeront plus rapidement et pourront gérer plus d’objets à l’écran à la fois que les consoles HDD actuelles. Les personnages et les caméras pourraient se déplacer plus rapidement dans les mondes du jeu, car les environnements pourraient être chargés beaucoup plus rapidement qu’ils ne le sont actuellement.

Comme dernier détail, nous savons que la PS5 ne suivra pas la voie de la Xbox One S All-Digital Edition, qui ne comprend pas de lecteur de disque. Au lieu de cela, la PS5 comprendra un lecteur de disque, alors soyez assuré que vous pourrez toujours acheter et jouer à des jeux physiques. Les disques PS5 auront une capacité de 100 Go et la console prendra également en charge les Blu-Rays 4K.

Sony a également confirmé que la PS5 est capable de prendre en charge les visuels 4K à 120 Hz pour ceux qui ont des téléviseurs qui peuvent le supporter. 120 Hz est un taux de rafraîchissement environ le double du taux des téléviseurs standard.

Manette PS5

Sony a ouvert sa vision du contrôleur de la PlayStation 5 en disant: “L’un de nos objectifs avec la prochaine génération est d’approfondir le sentiment d’immersion lorsque vous jouez à des jeux, et nous avons eu l’occasion avec notre nouveau contrôleur de réinventer la façon dont le sens du toucher peut ajouter à cette immersion.

“À cette fin, il y a deux innovations clés avec le nouveau contrôleur de la PlayStation 5. Premièrement, nous adoptons le retour haptique pour remplacer la technologie” grondante “trouvée dans les contrôleurs depuis la 5ème génération de consoles. Avec l’haptique, vous vous sentez vraiment gamme de rétroaction, donc s’écraser contre un mur dans une voiture de course est très différent de faire un tacle sur le terrain de football. Vous pouvez même avoir une idée de diverses textures lorsque vous courez dans des champs d’herbe ou que vous marchez dans la boue.

“La deuxième innovation est ce que nous appelons les déclencheurs adaptatifs, qui ont été intégrés dans les boutons de déclenchement (L2 / R2). Les développeurs peuvent programmer la résistance des déclencheurs afin que vous ressentiez la sensation tactile de dessiner un arc et une flèche ou d’accélérer un arrêt -véhicule routier à travers un terrain rocheux. En combinaison avec les haptiques, cela peut produire une expérience puissante qui simule mieux diverses actions. Les créateurs de jeux ont commencé à recevoir les premières versions du nouveau contrôleur, et nous avons hâte de voir où va leur imagination avec ces nouvelles fonctionnalités à leur disposition. “

En plus des commentaires ci-dessus du président de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, Sony a également confirmé séparément à Wired que le contrôleur “n’a pas encore de nom”, mais contient un haut-parleur amélioré, une connectivité USB-C et une plus grande capacité batterie.

La PS5 prend-elle en charge PSVR?

Le PSVR actuel sera en effet pris en charge par la PS5, tout comme les contrôleurs PlayStation Move. “Je n’entrerai pas dans les détails de notre stratégie VR”, a déclaré Cerny, “au-delà de dire que la VR est très importante pour nous et que le casque PSVR actuel est compatible avec la nouvelle console.” L’architecte du système n’a cependant pas dit si un nouveau dispositif PSVR sortirait un jour.

Le logo

On pensait que le briefing de Sony au CES 2020 pourrait apporter des nouveautés sur PlayStation 5, mais cela ne s’est avéré qu’à peine le cas. Jim Ryan de Sony est apparu sur scène pour partager des statistiques impressionnantes concernant la PS4 et pour révéler le logo PlayStation 5, que vous pouvez voir ci-dessous. Ce n’est pas surprenant, en conservant le même style utilisé pour les générations récentes. Au-delà de cela, Sony n’avait rien de nouveau à discuter de la PS5 lors de l’événement axé sur la technologie.

Efficacité énergétique

Bien que Sony ait été généralement silencieux à propos de la PS5 depuis son annonce, il a dévoilé un peu plus d’informations en même temps que l’annonce d’une initiative des Nations Unies. L’alliance Playing for the Planet vise à rendre l’industrie du jeu vidéo plus respectueuse de l’environnement. À cette fin, Sony a annoncé que la prochaine génération de son matériel utiliserait considérablement moins d’énergie lorsqu’elle serait placée en mode veille / veille. Seulement un million d’utilisateurs de PS5 activant la fonction écoénergétique économiseraient suffisamment d’électricité pour alimenter 1 000 foyers américains. La société procède également à une évaluation de l’empreinte carbone et étudie des centres de données plus économes en énergie.

Jeux PS5

Nous ne connaissons pas encore de nombreux jeux confirmés sur PS5. Il est raisonnable de supposer que des titres annuels comme FIFA et Call of Duty feraient le saut vers la PS5, bien que leurs développeurs n’aient rien dit de concret.

Actuellement, le seul jeu PS5 confirmé est Godfall, un RPG d’action de mêlée basé sur le butin. Il est prévu pour la fin de 2020, ce qui en fait très probablement un jeu de lancement PS5. Mais le temps nous le dira!

L’autre jeu peut-être confirmé pour être jouable sur PS5 est le remake de Final Fantasy VII, après que le président-directeur général de Square Enix, Yosuke Matsuda, a déclaré: “Je crois que nos équipes ont fait en sorte que le jeu soutienne à la fois la prochaine génération et la génération actuelle. Je pense qu’il est développé pour qu’il soit jouable sur les deux, donc je ne suis pas vraiment préoccupé par cela et je crois que les fans vont également pouvoir en profiter sur les deux, y compris le prochain -génération de consoles. “

Cependant, il n’est pas clair si Matsuda faisait référence à une édition PS5 dédiée du jeu, ou s’il faisait simplement référence à la version PS4 jouable sur PS5 via une compatibilité descendante. Si c’est le dernier, alors nous pouvons techniquement compter chaque jeu PS4 comme jouable sur PS5.

Enfin, nous savons que Bluepoint Games, le studio derrière des remakes tels que Shadow of the Colossus et Uncharted: The Nathan Drake Collection, travaille sur un jeu PS5 qui, selon lui, est “grand”.

PS5 UI

La nouvelle interface utilisateur de PlayStation 5 vous permettra de voir plus de détails sur les jeux d’amis sans ouvrir les applications elles-mêmes. “Même s’il sera assez rapide de démarrer des jeux”, explique Cerny, “nous ne voulons pas que le joueur doive démarrer le jeu, voir ce qui se passe, démarrer le jeu, voir ce qui se passe. Les serveurs de jeux multijoueurs fourniront la console avec l’ensemble des activités pouvant être jointes en temps réel. Les jeux en solo fourniront des informations telles que les missions que vous pourriez faire et les récompenses que vous pourriez recevoir pour les accomplir – et tous ces choix seront visibles dans l’interface utilisateur. En tant que joueur, vous sauter directement dans ce que vous aimez. “