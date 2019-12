Jeux Xbox avec Gold décembre 2019: voici les jeux Xbox One gratuits ce mois-ci

Nous sommes en décembre, ce qui signifie qu'il existe une toute nouvelle gamme de jeux gratuits à essayer si vous êtes membre Xbox Live Gold.

L'un des principaux avantages d'être un abonné Xbox Live Gold est certainement le fait que chaque nouveau mois vous donne accès à une nouvelle gamme de jeux gratuits sur les plateformes Xbox One et Xbox 360. De plus, si vous êtes propriétaire d'une Xbox One, la compatibilité descendante proposée signifie que vous pouvez également profiter des titres Xbox 360.

L'accès à un nouveau lot de jeux est un bon moyen de tester ceux que vous n'auriez pas l'habitude de jouer et d'éclabousser votre argent, que ce soit parce que ce sont des titres indépendants qui glissent sous votre radar ou simplement parce que vous n'avez pas les des fonds pour acheter plusieurs jeux par mois.

Même si vous n'avez pas la mémoire de la console ou le temps à perdre en ce moment, nous dirions qu'il vaut toujours la peine de revendiquer les nouveaux jeux qui sont proposés chaque mois de toute façon, car vous y aurez alors accès gratuitement pendant aussi longtemps car vous avez un compte Xbox Live actif.

Les délais ne sont pas aussi propres qu'avec PlayStation Plus, certains jeux étant disponibles tout le mois et d'autres seulement une quinzaine de jours, avec des titres occasionnels qui se prolongent également le mois prochain – mais les quatre jeux proposés devraient aider à compenser tous ceux qui passent par le net.

Vous recherchez les derniers jeux Xbox gratuits avec des titres Gold? Vous êtes au bon endroit pour trouver les nouveaux jeux gratuits et pour combien de temps chacun d'eux sera disponible. Nous avons également inclus quelques offres de jeux précédents sous la liste, afin que vous puissiez garder une trace de ce qui s'est passé avant.

Jeux Xbox avec Gold (décembre 2019)

Robots fous

Disponible du 1er décembre au 31 décembre sur Xbox One

Un jeu de combat basé sur des cartes mignonnes qui vous permet de faire tomber les rouages ​​d'autres robots lors d'intenses matchs en tête-à-tête. Joueur unique ainsi que jeu compétitif local et en ligne.

Évolution du monde jurassique

Disponible du 16 décembre au 15 janvier sur Xbox One

Un simulateur de parc à thème situé dans le redémarrage de Jurassic World, avec tout l'élevage de dinosaures, l'entretien et le contrôle des dégâts que vous pourriez espérer. Ce n'est pas l'exemple le plus profond de la simulation d'entreprise, mais la variété des espèces de dinosaures – et le plaisir de les voir s'échapper et faire des ravages – en font une inclusion notable dans la liste de ce mois-ci.

(Crédit d'image: Disney / Avalanche Software)

Toy Story 3

Disponible du 1er au 15 décembre sur Xbox One Xbox 360

Toy Story 3! Le film! Mais un jeu! Ce titre lié à Pixar illustre la tentative d'évasion de la collection de jouets de la garderie Sunnyside par Andy – avec un mode bac à sable supplémentaire (“ Toy Box '') qui vous permet de personnaliser votre propre ville pour que les jouets se promènent.

Castlevania: Lords of Shadow – Miroir du destin HD

Disponible du 16 décembre au 31 décembre sur Xbox One et Xbox 360

Suite au redémarrage 3D de la série Castlevania bien-aimée, ce titre a reçu des critiques mitigées, mais offre toujours une solution d'exploration du château et de l'horreur gothique pour vous guider jusqu'à la troisième saison de l'émission Castlevania Netflix.

Jeux présentés précédemment dans le programme