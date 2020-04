Jeux Xbox qui seront gratuits en avril

Jouez sans dépenser un seul centime.

Si vous êtes un utilisateur Xbox, vous devez bien connaître les avantages d’avoir un abonnement Xbox Live Gold, car en plus d’avoir accès au multijoueur en ligne et à des réductions exclusives, il existe également des jeux gratuits qui arrivent de façon saisonnière.

En ce sens, avril 2020 aura un nouveau bloc de jeux dont vous pourrez profiter sans vous soucier de dépenser un seul centime (à l’exception des frais d’or).

Projet CARS 2

Développé par Slighty Mad Studios et publié par Bandai Namco, c’est un jeu de course dans lequel vous aurez accès à plus de 180 véhicules d’élite pour concourir sur plusieurs pistes qui utilisent le réalisme qui vous transporte directement à l’action.

Vous pouvez le télécharger gratuitement du 1er au 30 avril sur Xbox One.

Pack Chevaliers de plume et papier

C’est une collection composée du jeu primé et de sa suite, les deux titres de RPG au tour par tour se déroulant dans l’imagination d’un groupe de joueurs de RPG, offrant la possibilité de contrôler les joueurs et le maître du donjon.

Vous pouvez le télécharger du 16 avril au 15 mai sur Xbox One.

Anniversaire de fable

Il s’agit d’une version remasterisée de Fable: The Lost Chapters et propose donc de meilleurs sons et graphiques et un nouveau système pour enregistrer le jeu. C’est l’expérience ultime de Fable, car elle a utilisé une refonte des textures, des modèles et de la lumière pour raconter l’histoire du jeu original dans lequel chaque décision a une conséquence.

Vous pouvez le télécharger du 1er au 15 avril sur Xbox One et Xbox 360.

Toybox Turbos

Il s’agit d’un titre de course développé par Codemasters dans lequel les joueurs peuvent collecter et personnaliser 35 véhicules sur 18 pistes et six modes de jeu, ce qui en fait un choix idéal à apprécier en famille.

Vous pouvez le télécharger du 16 au 30 avril sur Xbox One et Xbox 360.

