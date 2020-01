Jeux Xbox Series X: tous les jeux confirmés et attendus sur la prochaine Xbox

Nous commençons à en savoir plus sur les jeux Xbox Series X alors que la date de lancement de la console de nouvelle génération se rapproche de plus en plus. Microsoft a officiellement dévoilé la Xbox Series X (anciennement connue sous le nom de Xbox Project Scarlett) lors des Game Awards 2019, nous donnant un meilleur aperçu de la console de nouvelle génération de Microsoft et de ce que nous pouvons nous attendre à y voir.

Plus rapide et capable de graphismes plus avancés que ses prédécesseurs, le matériel de nouvelle génération promet d’être la console de jeux la plus puissante (ou peut-être des consoles) au monde lors de son lancement fin 2020 – encore plus que la PS5, qui devrait frappé des étagères à peu près en même temps.

Microsoft a été lent à annoncer des titres de lancement exclusifs pour la console étant donné que sa sortie est encore en suspens, mais il a été plus prévenant avec ses plans de compatibilité descendante et de potentiel intergénérationnel.

De même, les confirmations de versions et les suggestions de développeurs tiers commencent à peine à sortir. Mais ces annonces sont toujours à venir et il est essentiel que vous envisagiez de vous inscrire à la Xbox sur la prochaine génération, alors vous voudrez garder une trace des titres que vous pourriez jouer.

Donc, sans plus tarder, nous avons rassemblé ce guide pratique de tous les jeux Xbox Series X que Microsoft a confirmés – et certains que nous espérons voir.

Titres Xbox Series X confirmés

Halo Infinite

Crédit d’image: Microsoft (Crédit d’image: 343 Industries)

Halo Infinite est le premier titre que Microsoft a confirmé pour Xbox Series X – nous savons donc que Master Chief fait le saut vers la console de nouvelle génération.

Non seulement cela, mais Halo Infinite sera un titre de lancement pour la série X, qui sortira dans Holiday 2020 aux côtés de la console (ou des consoles). Ce n’est pas particulièrement une surprise, étant donné que Master Chief a été le visage de Xbox pendant près de 18 ans …

Senua’s Saga: Hellblade 2

(Crédit image: Ninja Theory)

Le nom et le design de la Xbox Series X ont été officiellement révélés lors des Game Awards 2019. Parallèlement à un aperçu de la console de nouvelle génération, nous avons également reçu une annonce officielle selon laquelle un autre Hellblade est en route – et il arrive sur la prochaine Xbox.

Nous ne savons pas grand-chose sur la saga Senua: Hellblade 2, mais la bande-annonce, exploitant la technologie de nouvelle génération de la série X, était extrêmement impressionnante.

Le Seigneur des anneaux: Gollum

(Crédit d’image: Daedalic)

Annoncé en mars 2019, le jeu Gollum de Daedalic est maintenant confirmé pour PS5 et Xbox Series X.

Le développeur a confirmé à Edge que le Seigneur des Anneaux: Gollum sera une “aventure de nouvelle génération époustouflante”. Auparavant, Daedlic a confirmé que Gollum sortira en 2021 pour PC et “toutes les plates-formes de console pertinentes à ce moment-là”. La question de savoir si le jeu sera cross-génération (sortie sur PS4 et Xbox One également) n’est pas encore confirmée.

Mais de quoi sera fait le jeu? Gollum est une action-aventure qui se concentre sur la créature obsédée par les anneaux. Selon Daedalic, le jeu narratif “raconte l’histoire de Gollum dans une perspective jamais vue auparavant … tout en restant fidèle aux livres légendaires”.

Dieux et monstres

(Crédit image: Ubisoft)

Tout comme Watch Dogs Legion, Gods and Monsters est un autre titre d’Ubisoft annoncé pour Xbox à l’E3 2019 qui a été retardé de sa sortie initiale début 2020 au prochain exercice.

Sachant maintenant que nous pouvions voir Gods and Monsters sortir à tout moment entre avril 2020 et mars 2021, nous avons longtemps pensé qu’il était probable que le titre fasse son apparition sur la plate-forme Xbox Series X.

Cela a maintenant été officiellement confirmé. Avec Rainbow Six Quarantine et Wathdogs: Legion, le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a déclaré qu’il arriverait sur la plate-forme de nouvelle génération.

Rainbow Six Quarantine

(Crédit image: Ubisoft)

Rainbow Six Quarantine a été confirmé pour la première fois lors de la conférence de presse d’Uisoft E3 2019. Il n’a jamais été donné de date de sortie solide, mais il a depuis été reporté à l’exercice 2020-2021.

Donc, bien que nous ne connaissions toujours pas de date de sortie, ce retard a rapproché le jeu du lancement de la Xbox Series X et augmente la probabilité que nous le verrons jouable sur la prochaine génération de consoles. Bien sûr, cela a maintenant été officiellement confirmé par le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, lors d’un appel aux investisseurs en novembre 2019.

Watchdogs: Legion

(Crédit image: Ubisoft)

Annoncée pour la première fois à l’E3 2019, Watch Dogs Legion a été initialement confirmée pour une sortie en mars 2020. Cependant, depuis lors, Ubisoft a confirmé que le jeu sera désormais reporté au prochain exercice financier qui s’étend d’avril 2020 à mars avril 2021, ce qui signifie que Watch Dogs Legion pourrait voir un retard d’un mois ou d’un an.

Ce retard, cependant, rend plus probable que jamais le lancement de Watch Dogs Legion pour Xbox Series X en tant que titre de génération croisée. Ce qui a été officiellement confirmé par Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, lors d’un appel aux investisseurs en novembre 2019. Watchdogs: Legion rejoindra Rainbow Six Quarantine et Gods and Monsters sur la plate-forme de nouvelle génération.

Titres Xbox Series X suspectés

Everwild

(Crédit image: Rare)

Une annonce surprise lors de XO19 était le prochain titre original de Rare: Everwild. Ce jeu en est encore aux toutes premières étapes de son développement et il n’y a pas encore de date de sortie. Cela suggère certainement que le jeu pourrait être un titre intergénérationnel, lancé en série X et Xbox One en exclusivité.

Nous ne savons pas grand-chose sur Everwild pour l’instant, mais Rare a déclaré qu’il “vous offrira des expériences mémorables, engageantes et significatives que les joueurs du monde entier pourront partager”.

Cyberpunk 2077

Crédit d’image: CD Projekt Red (Crédit d’image: CD Projekt Red)

CD Projekt Red a été réticent à dire si son prochain titre sortira ou non sur la prochaine génération de consoles.

Dans une interview avec VG247 l’année dernière, CD Projekt Red a révélé que Cyberpunk 2077 serait en mesure de fonctionner avec la future technologie de jeu.

“La prochaine génération n’a pas encore été annoncée, nous ne pouvons donc que spéculer”, a expliqué le président de CD Projekt Red, Adam Kiciński. «Côté technologie, Cyberpunk est très avancé. Notre technologie est prête à s’interfacer avec les générations futures.

“Le jeu est développé de telle manière qu’il peut utiliser un équipement futur très puissant.”

Cependant, depuis cette fois, le développeur a admis (via GameSpot) que si la possibilité d’une sortie de la série X est à l’étude, ce n’est pas dans son “domaine d’intérêt en ce moment”. Au lieu de cela, le studio veut se concentrer sur ce qu’il fait bien en ce moment, plutôt que de regarder trop loin et de perdre de vue ce qui est important: bien lancer le jeu.

Ce n’est peut-être pas surprenant, car Cyberpunk 2077 doit sortir en avril 2020 et la Xbox Series X ne devrait pas être lancée avant la fin de 2020. Si le jeu était lancé sur Series X, ce serait un titre intergénérationnel. Pour le moment cependant, en ce qui concerne CD Projekt Red, ce n’est encore qu’un “peut-être”.

Starfield

Crédit d’image: Bethesda

Bethesda a beaucoup de projets en cours, mais celui que nous semblons connaître le moins est Starfield. Tout ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que Starfield est la première nouvelle adresse IP du géant du jeu en 25 ans et qu’il s’agira d’un RPG solo dans l’espace.

N’ayant vu qu’une bande annonce, nous ne nous attendons pas à ce que Starfield sorte avant 2020 au moins, ce qui signifie qu’il atterrira dans la fenêtre principale pour devenir un jeu Xbox Series X. Bethesda n’a pas laissé échapper ce sera le cas, mais il semble probable que nous nous aventurerons dans la galaxie de Bethesda sur les consoles de prochaine génération.

Crédit d’image: Bethesda

Comme nous l’avons dit, Bethesda a été assez occupée dans les coulisses depuis l’E3 2018. Non seulement Starfield est sur les cartes, mais Elder Scrolls 6 tant attendu a également été confirmé.

Todd Howard de Bethesda a déjà déclaré que The Elder Scrolls 6 ne sortira qu’après Starfield. Il faudra donc un certain temps avant de nous aventurer à nouveau dans Tamriel, probablement sur les consoles de prochaine génération.

Grand Theft Auto 6

Crédit d’image: Rockstar Games

Ok, oui, nous avons un peu d’espoir ici – principalement parce que Grand Theft Auto 6 n’a pas été annoncé par Rockstar Games. Mais il est presque garanti que nous verrons une nouvelle installation dans la série Grand Theft Auto, et cela ne se fera pas avant un certain temps.

Par conséquent, il est probable qu’une date de sortie tombe dans la prochaine génération, faisant de GTA 6 un jeu Xbox Series X.

Final Fantasy 7 Remake

Crédit d’image: Square Enix

Encore une fois, le Final Fantasy 7 Remake n’a pas été confirmé comme étant un jeu Xbox Series X, mais Square Enix a confirmé que le titre arrivera d’abord sur PS4 – avec une sortie Xbox One et PC probable dans le futur.

Compte tenu de l’âge de la Xbox One et de la nature ambitieuse du jeu – il se décline en plusieurs épisodes sur un calendrier de sortie pluriannuel – un titre de génération croisée avec des plateformes de nouvelle génération n’est pas hors de question. Nous espérons donc certainement voir le remake de Final Fantasy 7 sur Xbox Series X.

Battlefield 6

(Crédit d’image: Electronic Arts)

Electronic Arts a confirmé que Battlefield 6 est en route et qu’il arrive sur les consoles de prochaine génération.

EA n’a pas confirmé quelles consoles (nous garderons donc Battlefield 6 dans la section des rumeurs pour non), mais, quoi qu’il en soit, il faudra quelques années avant de voir le tireur sur les consoles de nouvelle génération, car l’éditeur veut donner au Il est temps pour les plateformes de se constituer une base solide de joueurs Mais la Xbox Series X semble très probable.