Jeux Yakuza dans l’ordre: par date de sortie, par ordre chronologique et classés

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour jouer aux jeux Yakuza. La série a fait ses débuts occidentaux en 2006 et était auparavant exclusive aux plates-formes de Sony pendant plusieurs années. Cependant, tout cela a récemment changé, car la marque unique d’action-aventure de Yakuza est maintenant disponible sur une multitude de plateformes, y compris Steam et Xbox Game Pass pour console et PC.

Les jeux Yakuza tournent autour du protagoniste d’acier Kazuma Kiryu, que vous suivez dans un voyage au cœur du monde souterrain minable du Japon. Vous ferez l’expérience de la vie d’un Yakuza au nez dur, et bien qu’il y ait beaucoup de moolah à faire (et des gens à secouer), ce n’est pas tout du travail et pas de jeu. Il y a une quantité stupéfiante d’activités récréatives proposées, de chanter au karaoké, de manger dans les restaurants et de jouer les classiques de Sega dans les arcades – vous finirez même par diriger un club de cabaret.

Le combat est un pilier, comme vous pouvez vous y attendre dans un monde où les différends sont souvent réglés violemment. Vous vous bagarrerez avec toutes sortes de lowlifes ombragées, offrant des combos dévastateurs et des mouvements de chaleur écrasants qui feront même grimper un peu le joueur le plus endurci.

Yakuza est certainement une série mature dans l’âme, mais elle peut aussi être carrément hilarante. Il est surprenant de voir comment il parvient à trouver un équilibre aussi fin entre être absolument brutal et totalement fou.

Cela rend également la définition difficile. Yakuza est souvent appelé le «Grand Theft Auto japonais», mais cela ne lui rend pas vraiment justice. C’est un méli-mélo de tant de systèmes et de mécanismes différents – de la progression du RPG aux mini-jeux basés sur le rythme – et il est beaucoup plus axé sur l’histoire que le GTA de Rockstar. Il maille également tout si merveilleusement qu’il donne vraiment l’impression qu’il n’y a rien de tel.

Avec Yakuza: Like a Dragon on the horizon, qui sera la septième entrée principale de la série, nous vous montrerons comment jouer les jeux Yakuza dans l’ordre, comment ils se classent avec les critiques et répertorierons tous les jeux Yakuza sortis à ce jour.

Prêt à prouver votre dévouement? Il est temps de déambuler dans les rues de Kamurocho et de découvrir ce que signifie être un Yakuza …

Comment jouer aux jeux Yakuza dans l’ordre: ordre chronologique

(Crédit d’image: SEGA)

Même si vous connaissez la longue série de Sega, la chronologie de Yakuza peut être un peu déroutante. Pour jouer aux jeux dans l’ordre chronologique, vous devrez commencer par Yakuza 0, où un jeune Kazuma Kiryu au visage frais commence à faire sa marque. Ensuite, il y a Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 (excellents remakes de Yakuza et Yakuza 2), et puis … eh bien, c’est assez explicite à partir de là. Voici comment les jouer tous par ordre chronologique:

Yakuza 0 (a lieu en 1988) Yakuza Kiwami (un remake de Yakuza sur PS2, a lieu en 2005) Yakuza Kiwami 2 (un remake de Yakuza 2 sur PS2, a lieu en 2006) Yakuza 3 (a lieu en 2009) Yakuza 4 (a lieu en 2010) Yakuza 5 (a lieu en 2012) Yakuza 6: The Song of Life (a lieu en 2016)

(Crédit d’image: SEGA)

Vous voulez jouer aux jeux Yakuza par ordre de sortie? Eh bien, vous devrez dépoussiérer votre ancienne PlayStation 2 pour jouer au premier jeu dans toute sa splendeur en définition standard. Cependant, nous vous déconseillons cela, car vous pouvez jouer à la place à Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2, qui sont des remakes modernes des deux premiers matchs. Cela devrait également vous éviter un voyage au grenier.

Yakuza (2006, PS2) Yakuza 2 (2008, PS2) Yakuza 3 (2010, PS3) Yakuza 4 (2011, PS3) Yakuza: Dead Souls (2012, PS3) Yakuza 5 (2015, PS3, PS4) Yakuza 0 (2017, PS4) Yakuza Kiwami (PS4, Xbox One, PC) Yakuza Kiwami 2 (2018, PS4) Yakuza 6 (PS4) The Yakuza Remastered Collection (PS4) Yakuza: Like a Dragon (PS4, TBD)

Jeux Yakuza sur Xbox Game Pass pour console et PC: d’autres à venir en 2020

(Crédit d’image: SEGA)

L’une des plus grandes surprises de l’événement X019 de Microsoft a été l’annonce de l’arrivée définitive de la série Yakuza sur Xbox, et plus important encore, Xbox Game Pass. Si vous êtes abonné au Xbox Game Pass, voici les jeux que vous pouvez télécharger dès maintenant.

Yakuza 0 (maintenant disponible sur Xbox One, PC) Yakuza Kiwami (maintenant disponible sur Xbox One, PC) Yakuza Kiwami 2 (bientôt sur Xbox One, PC)

Meilleurs jeux Yakuza classés

(Crédit d’image: SEGA)

Bien que les critiques de tout jeu soient entièrement subjectives, nous avons répertorié les meilleurs jeux Yakuza en fonction de leur note Metacritic. Nous vous recommandons fortement de jouer d’abord à Yakuza 0 si vous êtes nouveau dans la série, car c’est la version la plus aboutie du jeu et c’est une excellente introduction à la série excentrique. C’est également le jeu le mieux noté parmi les critiques, aux côtés de Yakuza Kiwami 2.

