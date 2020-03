J’habite Z6, puissance et 5G pour moins de trois cents euros

Permettre à un nombre croissant d’utilisateurs de accéder aux réseaux de cinquième génération, proposant des technologies innovantes à un coût plus accessible. Voilà ce qu’il essaie de faire VIVO avec son Z6, son dernier smartphone milieu de gamme avec prise en charge 5G et avec des fonctionnalités plutôt intéressantes, ainsi qu’un aspect qui reflète pleinement les tendances du moment, avec des cadres réduits, un module de caméra à orientation verticale et des coins arrondis.

Vivo Z6 5G, caractéristiques et prix

Je vis Z6 a un grand Écran LCD 6,57 pouces avec une résolution Full HD + (2080 × 1080 pixels), un rapport écran-coque de 90,74% et un trou dans le coin supérieur droit, à l’intérieur duquel se trouve le Caméra frontale 16MP.

Un SoC est caché sous le corps de ce smartphone Qualcomm Snapdragon 765G à 7 nm avec le GPU Adreno 620. Tout est accompagné de 6 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de mémoire interne UFS 2. Vivo Z6 a également un système de refroidissement liquide, qui entre en action en cas d’utilisation intense du smartphone (par exemple lors des sessions de jeu), pour abaisser la température de l’appareil jusqu’à 10 ° C.

Nous avons déjà dit que la caméra selfie avant mesure 16 MP. Au dos, cependant, Vivo Z6 présente un caméra quadruple avec Capteur principal 48 MP (f / 1,79), a Objectif grand angle 8 MP (f / 2,25, 112 °), a Objectif macro 2MP (4 cm, f / 2,4) et un Capteur de profondeur 2 MP. De plus, le lecteur d’empreintes digitales.

la batterie offre une capacité de 5000 mAh et prend en charge une charge rapide de 44 W, pour une charge complète en 65 minutes. Quant à la connectivité, enfin, le Vivo Z6 prend en charge, en plus de la 5G, également le WiFi 802.11ac, le Bluetooth 5.0, le GPS et le NFC.

Le smartphone est disponible en Chine en couleurs Aurora noir, argent et bleu glacier pour le prix de environ 298 euros pour la variante avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage; et au prix de environ 335 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage internea.