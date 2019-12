JK Rowling critiqué pour son soutien à un chercheur anti-transgenre

Harry Potter créateur J.K. Rowling fait à nouveau face à des réactions violentes après avoir tweeté son soutien à une citoyenne britannique qui a perdu son emploi en raison de ses commentaires transphobes. Alors que Rowling a créé l'un des mondes fantastiques les plus aimés sur Terre, elle a essuyé des critiques ces dernières années pour ses tentatives de participer à la conversation moderne sur la diversité et l'inclusion sans vraiment comprendre le problème.

Cette controverse se concentre sur Maya Forstater, un expert fiscal britannique. En mars, l'employeur de Forstater, le Center for Global Development, a choisi de ne pas renouveler son contrat après que la chercheuse ait lancé une série de tweets destinés aux personnes transgenres. Dans la tempête Twitter, Forstater a remis en question une mise à jour de la loi britannique sur la reconnaissance du genre qui permettrait aux gens de s'identifier comme étant le sexe de leur choix. Dans un tweet, elle a spécifiquement déclaré que "Mne peut pas devenir une femme. " Forstater a été licenciée pour ses commentaires transphobes et a contesté la décision de ne pas renouveler son contrat au Central London Employment Tribunal. Cette semaine, le tribunal a statué contre elle et a confirmé la décision de l'entreprise, déclarant que ses opinions avaient créé un "environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant."Le juge a également ajouté,"Cette approche n'est pas digne de respect dans une société démocratique. » C'est là que J.K. Rowling rejoint la mêlée.

Après avoir pris connaissance de la décision de justice contre Forstater, Rowling a tweeté son soutien au chercheur britannique. Jeudi, Rowling a lancé un tweet qui disait: "Habillez-vous comme bon vous semble. Appelez-vous comme vous voulez. Dormez avec tout adulte consentant qui vous aura. Vivez votre meilleure vie dans la paix et la sécurité. Mais forcer les femmes à quitter leur emploi pour avoir déclaré que le sexe est réel? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill . " Sa déclaration a immédiatement reçu un contrecoup intense. Les célébrités sur Twitter ont riposté en demandant à Rowling de passer plus de temps à rechercher l'expérience trans. Parallèlement à la publication d'une déclaration condamnant ses commentaires, l'organisation LBGTQ GLAAD a demandé à avoir une conversation officieuse avec Rowling au sujet des personnes transgenres, mais aurait été refusée par son publiciste. Voir le controversé tweeter au dessous de:

Bien qu'il s'agisse de la dernière infraction de Rowling, son soutien à un chercheur transphobe est loin d'être la première fois que l'auteur fait la une des journaux. Plus particulièrement, elle a été profondément critiquée pour sa décision de garder Johnny Depp dans le Fantastique Des bêtes films après qu'il a été accusé d'abus par son ex-femme, Amber Heard. En outre, les révélations continues de Rowling sur les personnages de Harry Potter ont été étiquetées comme un moyen pour l'auteur de dévier les accusations selon lesquelles les livres ne sont pas très inclusifs. Par exemple, elle a affirmé que Dumbledore était toujours gay, bien qu'elle n'ait jamais inclus cette information dans ses livres originaux.

Alors que Rowling essayait de soutenir un programme féministe, son tweet sourd n'a servi qu'à marginaliser une autre minorité. En outre, sa déclaration ne se connecte guère à la racine du problème. Le sexe et le genre sont deux choses différentes. Le sexe est la classification d'une personne en tant qu'homme ou femme en fonction de son anatomie. Le genre se concentre sur l'identité interne d'une personne et elle a un sentiment profond qu'elle a de sa propre place dans le monde. Maya Forstater n'a pas déclaré que le sexe est réel. Elle a déclaré que les gens ne peuvent pas choisir leur propre identité de genre, ce qui est à la fois haineux et scientifiquement inexact. En la défendant, Rowling continue de propager les préjugés et la désinformation. Compte tenu de sa grande plate-forme et de l'impact de ses déclarations, elle devrait apprendre à être plus responsable avec ses tweets.

