Docteur Who L’actrice Jo Martin insiste sur le fait qu’elle n’est pas le nouveau docteur. La saison 12 de Doctor Who a tenu sa promesse de transformer complètement l’histoire de la série. À sa base se trouvait la révélation choquante que le docteur est l’enfant intemporel, un être mystérieux qui a émergé d’une frontière vers une autre dimension ou un autre univers.

De plus, l’épisode “Fugitif du Judoon” a présenté aux téléspectateurs – et, en fait, au Docteur de Jodie Whittaker elle-même – une incarnation inédite du Docteur, jouée par Martin. L’épisode lui-même semblait fortement suggérer qu’elle était pré-Whittaker, et en fait pré-William Hartnell également. Son intérieur TARDIS ressemble beaucoup à celui de Hartnell, elle a l’habitude de Hartnell de se référer au TARDIS comme son “vaisseau” et elle ne sait pas ce qu’est le tournevis sonique. Ce dernier élément de preuve est particulièrement important, car le tournevis sonique a été inventé par le “deuxième” médecin de Patrick Troughton.

Martin a fait référence indirectement à cela dans une interview dans Doctor Who Magazine # 549, où elle se souvient d’avoir été approchée par des amis et de la famille après la diffusion de l’épisode, amusée par leurs réactions. Comme elle l’a expliqué:

Le fait est que tout le monde n’a pas vu l’épisode quand il est sorti, mais soudainement, ils ont vu toute la publicité qui a explosé autour de lui et l’ont lu dans les journaux ou l’ont vu sur les réseaux sociaux. Cela signifiait qu’ils n’avaient pas pu voir la révélation de première main, ce qui, pour moi, était la meilleure partie. Ils étaient comme, “Tu es le nouveau docteur!” Et je me dis: “Eh bien … je ne suis pas le nouveau docteur. Je suis docteur. Vous devrez regarder l’épisode.”

Certains fans ont fait valoir que Martin ne pouvait pas être un ancien médecin, et qu’au lieu de cela, elle venait du futur, peut-être après avoir connu une autre sorte d’effacement de l’esprit – expliquant pourquoi elle ne se souvenait pas du médecin de Whittaker ou du tournevis sonique. Il semble que Martin elle-même ne partage pas ce point de vue, considérant plutôt son médecin comme étant du passé. Elle n’indique pas définitivement que son médecin est pré-Hartnell, mais cela semble actuellement l’implication la plus probable. Il y a une anomalie, cependant – son TARDIS a déjà été piégé sous la forme d’une boîte de police, et cela ne devait se produire qu’à l’époque de Hartnell.

Cela transforme Martin’s Doctor en une preuve solide soutenant la torsion Timeless Child de Doctor Who saison 12. Time Lords ne peut se régénérer que 12 fois, et le Docteur a apparemment mis fin à son cycle de régénération naturelle à la fin de l’ère Matt Smith, ce qui signifie qu’il n’y a pas de place pour Martin. La finale de la saison de Doctor Who, “The Timeless Children”, a vu le Maître révéler que le Docteur n’était pas du tout un Seigneur du Temps, mais était en fait l’Enfant Intemporel – un être d’une autre dimension ou d’un autre univers, doté de régénérations illimitées et de la génétique de base. code de toute la course Time Lord. Certains fans ont fait valoir que le Maître pouvait mentir, mais l’existence d’un autre médecin le confirme. De plus, le Maître a utilisé la matrice pour présenter l’enfant intemporel recruté par une agence secrète de Time Lord appelée la Division – et ils pourraient bien être ceux dont Martin’s Doctor fuyait.

