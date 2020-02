Joaquin Phoenix remporte le prix du meilleur acteur pour Joker

Ce soir, à la 92e cérémonie des Oscars, Joaquin Phoenix a remporté le prix convoité du meilleur acteur dans un rôle principal pour sa performance en tant que Joker dans le film DC d’un milliard de dollars de Todd Phillips, Joker.

Phoenix est le deuxième acteur à remporter le prix du meilleur acteur pour son interprétation de Joker, après Heath Ledger. Il a remporté le prix à titre posthume pour sa performance dans The Dark Knight en 2008.

Phoenix a donné une performance foudroyante et obsédante dans Joker en tant qu’Arthur Fleck dans une histoire qui a vu son personnage évoluer d’un clown professionnel à la baisse pour devenir un fou assassin. On s’attendait à ce qu’il remporte le prix du meilleur acteur par rapport aux autres nominés, dont Antonio Banderas (Pain and Glory), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story) et Jonathan Pryce (The Two Popes ).

En plus du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix, Joker a remporté l’Oscar du meilleur score de Hildur Guðnadóttir. Phoenix a prononcé un discours d’acceptation passionné où il a expliqué comment il aimerait voir les gens grandir ensemble dans l’unité. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

Pour en savoir plus sur les 92e Academy Awards, consultez le récapitulatif complet de GameSpot de tous les gagnants.

Discours d’acceptation de Joaquin Phoenix