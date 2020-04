Joe Cole révèle pourquoi il a quitté le casting

Peaky Blinders a réussi à conquérir des millions d’utilisateurs partout dans le monde: le charme du trafic illégal et des courses de chevaux n’avait jamais été aussi populaire avant que le gang de Birmingham ne fasse surface sur le petit écran. Au fil des années, les différentes productions ont alterné jusqu’à aujourd’hui avec une sixième saison à venir bientôt.

Bien que le tournage soit actuellement suspendu en raison de l’urgence sanitaire en cours, il n’y a pas lieu d’avoir peur car il le spectacle ne risque pas d’être éliminéen effet, pour être honnête, il se classe parmi les premiers du Royaume-Uni à avoir enregistré environ 7 millions de téléspectateurs uniquement lors du dernier épisode. Les nouvelles, en tout cas, ne manquent pas et parmi les dernières il y a aussi une révélation faite par Joe Cole (John Shelby) sur les raisons pour lesquelles il voulait quitter la série télévisée.

Peaky Blinders 6 arrive bientôt, mais pourquoi Joe Cole voulait-il partir?

L’un des frères Shelby n’apparaîtra plus au cours de Peaky Blinders: en raison des implications de l’intrigue, tout cela était déjà irréfutable aux yeux des spectateurs, mais aujourd’hui, après deux ans (quatrième saison) de l’adieu de Joe Cole à la série , sont arrivés déclarations officielles expliquant pourquoi voulait partir.

Dans une récente interview, en fait, Cole a déclaré: “En vérité, j’ai décidé de quitter Peaky Blinders parce que j’ai choisi d’explorer de nouveaux chemins et de nouveaux personnages et de nouvelles histoires”, mais précise en même temps que: “Avec Peaky Blinders, je ne suis jamais réussi à me faire remarquer dehors (original: jamais vraiment sorti des portes). En fait c’est le spectacle de Cillian Murphy».

Ces déclarations semblent dures et pourtant pas étonnant: après tout, le visage qui se dégage de la nomination de l’émission est précisément celui de Cillian.