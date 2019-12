John Boyega confirme la montée de Finn de Skywalker Secret Wasn & # 039; t Loving Rey

Avertissement! SPOILERS pour Star Wars: The Rise of Skywalker à venir.

Le secret que Finn n'a pas pu avouer à Rey Star Wars: The Rise of Skywalker n'était pas qu'il était secrètement amoureux d'elle, comme John Boyega a nié la théorie sur Twitter. Dans The Rise of Skywalker, il y a un moment où Finn et Rey sont piégés dans des sables mouvants pendant qu'ils sont à Pasaana et ils croient qu'ils vont être entraînés sous, où Finn avoue presque quelque chose à Rey mais est arrêté par le sable avant qu'il ne puisse obtenir les mots.

Le secret de Finn est évoqué plus tard dans le film par Poe Dameron, mais ils sont interrompus avant que Finn puisse se confesser. Le fait que Finn voulait spécifiquement révéler le secret à Rey a fait spéculer qu'il était amoureux d'elle et voulait lui faire savoir avant qu'ils ne mordent tous les deux la balle. Les romans Star Wars ont confirmé que Finn n'était pas intéressé par Rey, mais c'est quelque chose qui pourrait facilement être ignoré par les cinéastes s'ils voulaient poursuivre cette histoire.

Un contrecoup se préparait déjà chez les fans de The Last Jedi qui pensaient qu'une romance Finn / Rey serait un autre exemple des éléments de reconnexion d'Abrams de ce film dans The Rise of Skywalker. The Last Jedi construisait une romance entre Finn et Rose Tico, mais cette histoire a été abandonnée dans The Rise of Skywalker. Rose Tico a été mal traitée dans The Rise of Skywalker, mais au moins les commentaires d'Abrams et Boyega ont confirmé que l'histoire de la romance n'a pas été totalement effacée.

La partie du fandom qui espérait une relation Finn / Poe peut également être rassurée que son navire n'a pas encore été coulé. Oscar Isaac a blâmé Disney pour le manque de romance entre Finn et Poe, mais les choses pourraient changer plus tard et l'histoire pourrait se produire à l'avenir.

C'était étrange que le secret de Finn soit évoqué dans The Rise of Skywalker, seulement pour qu'il ne soit pas résolu avant le générique de fin. Le fait qu'Abrams l'ait mentionné aux fans lors d'événements suggère que cela aurait pu être résolu à un moment, mais les scènes ont été coupées et supprimées du film. Il pourrait y avoir une résolution au secret de Finn sur une future sortie à domicile de La montée de Skywalker, Ce qui pourrait faire du canon des déclarations d'Abrams et de Boyega.

