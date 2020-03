John Krasinski discute avec la co-vedette de “The Office” Steve Carell sur une nouvelle émission YouTube – .

Le coronavirus dominant les actualités, la star de “The Office” John Krasinski a lancé une nouvelle série YouTube axée sur des nouvelles édifiantes.

La série s’appelle ‘Some Good News’ et a été diffusée ce week-end.

Le premier épisode comprenait une apparition en tant qu’invité du co-vedette de “Office” Steve Carell.

John Krasinski avait une tendance tard hier soir sur Twitter, incitant beaucoup de gens à supposer à tort que la star de The Office était descendue avec le coronavirus. Heureusement, ce n’est pas du tout la tendance de Krasinski. En fait, Krasinski lance une nouvelle série YouTube appelée Some Good News qui, comme son nom l’indique, se concentrera sur le partage d’histoires positives conçues pour contrebalancer le déluge d’histoires tristes liées au coronavirus qui dominent actuellement les gros titres.

La nouvelle série de Krasinski vient dans le sillage de l’acteur qui s’est rendu sur Twitter la semaine dernière et a demandé aux gens en ligne de lui envoyer des histoires édifiantes qui les ont fait sourire ou se sentir particulièrement bien. La nouvelle série a fait sensation dès le départ avec Krasinski qui a invité son ancien co-star du bureau Steve Carell à s’amuser.

Le premier épisode dure environ 15 minutes et commence par Krasinski articulant l’élan du spectacle.

“Sans aucun doute, nous traversons tous une période incroyablement éprouvante”, a déclaré Krasinski. “Mais à travers toute l’anxiété, toute la confusion, tout l’isolement et tout le roi tigre, l’esprit humain a trouvé en quelque sorte un moyen de percer et de nous emporter tous.”

Après avoir traversé quelques histoires de bien-être, Krasinski a évoqué le fait que nous avons récemment célébré le 15e anniversaire de The Office avant d’engager le «correspondant de divertissement» Steve Carell.

Bien sûr, il ne fallut pas longtemps avant que la conversation ne dérive pour revivre certains des souvenirs préférés du couple après avoir travaillé sur la série. Lorsqu’on lui a demandé directement ce dont il se souvenait le plus affectueusement, Carell a déclaré qu’il s’agissait de «l’échange autour de la télévision à écran plat micro», une référence à l’épisode du dîner de la saison 4 où Michael et Jan hébergent Jim, Pam, Andy, Angela pour ce qui était censé être un bon dîner. Si vous vous souvenez, Dwight a écrasé l’événement et une série de scènes hilarantes et grinçantes s’ensuit.

Le clip YouTube comprend même quelques extraits de la scène d’écran plat qui montre de nombreux membres de la distribution craquer alors que Carell essaie de montrer comment il peut ajuster l’angle de vision du téléviseur très légèrement.

La vidéo entière peut être vue ci-dessous et vaut la peine d’être regardée si vous avez besoin d’une pause bien méritée dans le cycle d’actualités sur les coronavirus. C’est aussi une excellente montre si vous êtes un fan inconditionnel d’Office et que vous aspirez à voir Krasinski et Carell partager à nouveau l’écran:

Rien n’indique quand Krasinski pourrait revenir avec un nouvel épisode de Some Good News, mais la vidéo se termine par une note à l’intention des téléspectateurs, car “nous pourrions simplement recommencer”.

