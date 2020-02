John Krasinski n’aurait pas été aussi bon que Chris Evans

Chris Evans a marqué le rôle de Marvel Cinematic Universe’s Capitaine Amérique sur John Krasinski, qui dit qu’il n’aurait pas pu jouer le super-héros Marvel ainsi que Evans. Avant la sortie de Captain America: The First Avenger en 2011, Marvel Studios était chargé de lancer leur Steve Rogers alias Captain America pour un rôle qui deviendrait partie intégrante de l’univers partagé plus large. On sait depuis longtemps que Krasinski a perdu le rôle de Captain America contre Evans, mais cela a sans doute fonctionné pour le mieux car les deux acteurs ont connu un succès phénoménal.

Avec la sortie de Avengers: Fin de partie l’an dernier, Captain America d’Evans s’est retiré, passant le bouclier étoilé à son ami Sam Wilson aka Falcon (Anthony Mackie). Cette scène a servi de sortie officielle d’Evans du MCU – même s’il y a encore de la place pour qu’il revienne à l’avenir – et a créé le spin-off de Captain America, The Falcon et le soldat d’hiver. Quant à Krasinski, l’acteur a terminé son travail sur la sitcom bien-aimée de NBC The Office et a continué à se faire un nom en tant qu’écrivain-réalisateur avec le succès en 2018 A Quiet Place, qu’il a écrit, réalisé et joué. Krasinski est se préparant pour A Quiet Place: Part II et en faisant la promotion du film, il a de nouveau commenté son contact avec le MCU.

En parlant à Total Film, Krasinski a mentionné qu’il serait toujours intéressé par un rôle dans le MCU, y compris M. Fantastic chaque fois que Marvel redémarrerait les Fantastic Four. Le discours de Marvel s’est tourné vers le test d’écran de l’acteur pour Captain America, et Krasinski a été demandé s’il pensait à la façon dont sa carrière serait différente s’il avait obtenu le rôle à la place d’Evans. Krasinski a déclaré:

Eh bien, je sais que je ne l’aurais pas fait aussi bien que Chris [Evans]. Au moins, j’arrive à voir quelqu’un de bien jouer le rôle. J’en ai en fait parlé à Chris. Ne pas l’obtenir est la liberté qui m’a été accordée. Si je l’avais compris, ma carrière de réalisateur et d’écrivain n’aurait jamais eu lieu. Certes, un endroit tranquille ne serait jamais arrivé si j’avais eu Captain America.

Compte tenu de la bonne réception du mandat d’Evans comme Captain America s’est avéré être, inspirant le genre d’amour parmi les fans de Marvel qui les voit critiquer Avengers: Fin de partie pour ne pas avoir terminé certaines histoires, il n’est pas étonnant que Krasinski ne pense pas qu’il aurait pu avoir le même niveau de succès. De plus, l’acteur fait valoir que sa carrière serait très différente, et pas nécessairement meilleure, s’il avait remporté le rôle contre Evans. Les fans de A Quiet Place diraient que c’est une bonne chose que Krasinski n’ait pas obtenu le rôle de Captain America, car le film d’horreur n’aurait jamais été publié. Il y a peut-être encore des fans qui auraient aimé voir la position de Krasinski sur Steve Rogers, mais il semble certainement que le rôle a été attribué à la bonne personne.

Alors que les fans peuvent continuer à discuter de ce qui aurait pu être, Krasinski et Evans ont pour leur part évolué et sont même apparus dans une publicité du Super Bowl ensemble cette année, présentant des versions exagérées de leurs accents de Boston. Alors que le MCU continue de s’étendre dans la phase 4 et que Marvel s’apprête à présenter les X-Men et Fantastic Four à la franchise, Krasinski a encore de nombreuses opportunités pour un jour mettre un costume de super-héros Marvel. Les fans veulent depuis longtemps que Krasinski joue le Reed Richards du MCU alias M. Fantastic, et sa femme Emily Blunt pour jouer Sue Storm alias Invisible Woman.

Krasinski est toujours ouvert à un rôle de film MCU, mais il reste à voir si Marvel incarnera l’acteur et, s’ils le font, quel rôle il jouera. Il peut s’avérer que la perte Capitaine Amérique Le rôle d’Evans ouvrira la voie à Krasinski pour aborder un rôle Marvel mieux adapté à lui. Les fans devront simplement attendre et voir.

