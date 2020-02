Joker, Parasite, 1917 Score BAFTA gagne

Le drame de la Première Guerre mondiale de 1917, DC a frappé Joker et la sensation sud-coréenne Parasite ont été les grands gagnants des BAFTA Awards de cette année. La cérémonie de remise des prix du film britannique est considérée comme un indicateur de qui pourrait réussir aux Oscars plus tard ce mois-ci.

1917 a remporté le plus de prix, revendiquant sept des neuf pour lesquels il a été nominé. Il s’agit notamment du meilleur film, du film britannique exceptionnel, du meilleur réalisateur, de la meilleure photographie et des meilleurs effets visuels spéciaux. Joaquin Phoenix a poursuivi sa série de succès avec un autre prix du meilleur acteur pour Joker, et le film DC a également remporté des prix pour le meilleur casting et la partition originale.

Parasite a remporté le prix du film pas en anglais et du meilleur scénario original. Ailleurs, Renée Zellweger a remporté l’actrice principale de Judy et Laura Dern a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Marriage Story, tandis que Brad Pitt a été élu meilleur second rôle pour son rôle dans Once Upon a Time in Quentin Tarantino à Hollywood.

Consultez la liste complète des gagnants ci-dessous:

Meilleur film

1917

Meilleure actrice

Renée Zellweger – Judy

Meilleur acteur

Joaquin Phoenix, Joker

Meilleur réalisateur

1917 – Sam Mendes

Meilleur casting

Joker

Prix ​​étoile montante EE (voté par le public)

Micheal Ward

Meilleur film pas en anglais

Parasite

Meilleurs effets visuels spéciaux

1917

Meilleur acteur de soutien

Brad Pitt, Il était une fois à Hollywood

Meilleur scénario original

Parasite – Han Jin Won, Bong Joon-ho

Meilleur documentaire

Pour Sama

Début exceptionnel par un écrivain, réalisateur ou producteur britannique

Bait – Mark Jenkin (scénariste / réalisateur), Kate Byers, Linn Waite (producteurs)

Meilleur scénario adapté

Jojo Rabbit – Taika Waititi

La meilleure actrice dans un second rôle

Laura Dern, histoire de mariage

Meilleure cinématographie

1917

Meilleur montage

Le Mans ’66 (alias Ford vs Ferrari)

Meilleure conception de costumes

Petite femme

Meilleur design de production

1917

Meilleur son

1917

Meilleur score original

Joker

Meilleur court métrage britannique

Apprendre à faire de la planche à roulettes dans une zone de guerre (si vous êtes une fille)

Meilleure animation courte britannique

Grand-père était romantique

Meilleur maquillage et cheveux

Bombe

Meilleur film d’animation

Klaus

Superbe film britannique

1917

Contribution britannique exceptionnelle au cinéma

Andy Serkis

Bourse Bafta

Kathleen Kennedy

