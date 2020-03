Joker & # 039; s PUNCHLINE Slits Harley Quinn & # 039; s Throat in Preview

La première rencontre tant attendue entre Harley Quinn et la nouvelle petite amie de Joker, Punchline, pourrait devenir mortelle. Dans les aperçus du futur Meetup, les deux carrés se coupent et s’échangent. Cependant, pendant la bousculade, Punchline coupera la gorge de Harley avec sa lame.

Punchline a été créé par James Tynion IV et Jorge Jimenez et est encore un personnage relativement nouveau, faisant ses débuts dans la bande dessinée il y a moins d’un mois. La nouvelle création a été un succès immédiat, car ses premières apparitions dans Batman # 89 et Year of the Villain: Hell Arisen # 3 se sont toutes vendues à la sortie et ont des secondes impressions. Jimenez a décrit Punchline comme «l’opposé polaire de Harley Quinn». Alors que Harley a toujours été bruyant et bruyant, Punchline est froid et silencieux – un tueur en série dont les meurtres font rire le Joker. DC avait auparavant taquiné la réunion Punchline et les combats avec Harley, cependant, nous savons maintenant que leur première rencontre sera sanglante.

Batman # 93 de Tynion IV, Guillem March, Javier Fernandez, Tomeu Morey et David Barron montre ce qui se passe lorsque Harley Quinn et Punchline se rencontrent une fois pour toutes. Harley Quinn, armée de son fidèle maillet, affronte Punchline qui manie plusieurs lames. Dans les pages d’aperçu, Punchline se jette sur Harley en coupant le manche de son maillet en deux. Harley ne semble pas trop content et abandonne le maillet – choisissant de donner un coup de pied à une poignée de comparses de Joker et saisissant un énorme pistolet. Punchline semble chaotiquement satisfaite du changement d’arme, souriant maniaque à Harley alors qu’elle a une arme surdimensionnée pointée sur elle. Harley tire plusieurs coups, mais Punchline les esquive avant de manœuvrer autour de son adversaire et de trancher la gorge de Quinn. L’image montre le cou d’Harley coupé avec du sang dégoulinant de la lame de Punchline.

Franchement, il serait choquant que Harley soit tué dans cette affaire. C’est un personnage tellement populaire que la hacher n’aurait pas beaucoup de sens. Cependant, cela ne signifie pas que Punchline ne peut pas l’emporter sur elle. Bien qu’il soit peu probable qu’elle ait tué Harley, elle semble sûrement prouver qu’elle est capable de le faire si elle le souhaite. La réunion va être quelque chose à voir. Volonté Harley Quinn sortir du combat vivant? Nous le saurons en avril. Consultez la sollicitation pour Batman # 93 ci-dessous.

Batman # 93Écrit par James Tynion IVArt par Guillem March et Javier FernandezCover par Tony S. DanielColors par Tomeu Morey et David BaronBatman affronte le designer alors que “Leurs designs sombres” atteint son apogée épique! Au cours de la dernière année, Batman a perdu plus qu’il n’aurait pu l’imaginer, et maintenant il fait face à un coût si cher qu’il changera le cours de sa vie. Et il y a pire à l’horizon. Au milieu de toute l’horreur, il peut sentir le battement de tambour de la bataille. “Joker War” arrive, et Gotham City ne sera plus jamais le même.Dans les magasins de bandes dessinées et en ligne le 15 avril 2020.

