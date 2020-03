Joker se fait passer pour un véritable tueur en série dans la santé mentale criminelle de DC

Il n’est pas rare que les écrivains s’imprègnent dans le monde de leurs personnages autant que possible et pénètrent dans la tête de leurs sujets. Kami Garcia a fait exactement cela dans le prochain Joker / Harley: Dossiers secrets de santé mentale criminelle # 1, Alors qu’elle consultait un véritable psychiatre légiste et analyste du comportement, Edward Kurz M.D., pour obtenir une piste intérieure sur le profil de Harley Quinn sur le Joker.

Joker / Harley: la série Criminal Sanity DC Black Label de Garcia, Mico Suayan et Jason Badower, a publié jusqu’à présent trois numéros, se concentrant sur un jeune Harley Quinn en tant que psychiatre légiste et profileur dont la colocataire est assassinée par le prince clown du crime. Au fil du temps, Harley devient obsédé par la traque du Joker. La série offre un aperçu du processus de profilage psychologique d’une personne aussi folle que le Joker et se concentre sur son histoire violente en cours de route. Le livre est essentiellement Harley Quinn & the Joker meet Mindhunter, avec Garcia disant “J’ai toujours voulu écrire un thriller de tueur en série pour adultes. Et pendant que j’y pensais, c’était comme si les deux idées se gélifiaient en quelque sorte. un tueur psychopathe plus grand que le Joker? Qui est vraiment plus terrifiant? “

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Confirmation de la nouvelle petite amie de Joker contre Harley Quinn

Pour ceux qui cherchent à voir le profil réel du Joker, DC Comics a dévoilé un nouveau one-shot intitulé Joker / Harley: Criminal Sanity Secret Files comportera des détails de scène de crime cachés et un profil réel du Joker par Kurz. Si vous avez déjà voulu voir un vrai profil physiologique sur le Joker, c’est exactement ce que le livre offrira avec quelques autres détails clés entourant l’histoire également inclus. Garcia a déclaré à DC Comics qu’après avoir travaillé sur un livre X-Files avec Kurz consulting, elle voulait donner une image précise du profil du Joker.

Nous avons présenté Joker comme s’il était une vraie personne », a poursuivi Garcia. «Je voulais écrire une procédure très précise. Je voulais que les gens s’assurent que leurs portes étaient verrouillées après avoir lu le numéro. Se sentir vraiment comme s’il pouvait être là-bas.

Le Joker est l’un des individus les plus tordus de la bande dessinée, qui doit être un défi absolu pour essayer de verrouiller ce qui motive ses véritables motivations – ce qui rend le fait qu’il obtient un profil beaucoup plus intéressant. Comment son profil se comparera-t-il aux tueurs en série réels? Quelles autres déductions seront effectuées sur son profil? Joker / Harley: Criminal Sanity Secret Files # 1 va être une lecture effrayante et convaincante.

Joker / Harley: Dossiers secrets de santé mentale criminelle # 1 est écrit par Kami Garcia, Dr Edward Kurz M.D., avec des illustrations de David Mack et Jason Badower. La pochette est réalisée par Mack. Le one-shot DC Black Label sortira dans les boutiques de bandes dessinées le 6 juin 2020.

Suivant: Batman vient de révéler la véritable histoire du Joker

La révélation d’un enfant intemporel de Doctor Who brise le nom et la régénération de Matt Smith

A propos de l’auteur

Liam McGuire est un éditeur de bandes dessinées pour .. Originaire de la Nouvelle-Écosse, il a travaillé pour de nombreuses publications, dont Cineplex Canada, MLB.com, Vice, CBR.com, et plus encore. Vous pouvez le contacter directement à liam.m@screenrant.com

En savoir plus sur Liam McGuire