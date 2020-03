Jordan Zager utilise la science des plantes pour rendre le cannabis plus respectueux de l’environnement – .

Jordan Zager a un doctorat. de l’Institut de chimie biologique de l’Université d’État de Washington. (Photo gracieuseté de Jordan Zager)

Jordan Zager a grandi sur le versant oriental des Sierras, admirant le travail commencé par John Muir et Jeanne Carr et apprenant l’importance de protéger les ressources rares de la nature.

Écologiste et environnementaliste dans son cœur, Zager est devenu un passionné de plantes à un jeune âge, posant constamment des questions sur leur «mode de vie patient», leur capacité à façonner notre environnement et à fournir d’innombrables produits que nous utilisons dans notre vie quotidienne.

«Je me souviens très bien du jour où j’ai appris pour la première fois les possibilités des biocarburants d’origine végétale et comment nous, les humains, pouvons un jour conduire notre monde industriel uniquement par des sous-produits végétaux», a déclaré Zager.

Notre dernier Geek de la semaine a étudié la biochimie végétale à l’université, en suivant des projets de recherche qui ont étudié l’utilisation d’espèces végétales du désert comme matière première durable et l’amélioration de la teneur en huile des graines pour produire du biodiesel de meilleure qualité.

“En même temps, je me suis retrouvé de plus en plus intéressé par la plante de cannabis et les divers composés bioactifs qu’elle produit (comme cela est courant avec de nombreux étudiants)”, a déclaré Zager. «Ce nouvel intérêt m’a finalement amené à poursuivre un doctorat à l’Université d’État de Washington pour étudier les plantes médicinales et les types cellulaires spécialisés qu’elles utilisent pour produire des produits naturels de grande valeur.»

Citant un rapport de 2018 de New Frontier Data, Zager a déclaré qu’il est estimé que la culture de cannabis aux États-Unis consomme 4,1 millions de mégawattheures d’électricité par an – environ l’équivalent produit par le barrage Hoover en un an.

«En tant que passionné et scientifique soucieux de l’environnement, j’ai rapidement fait de mon objectif de réduire l’empreinte environnementale que la production de cannabis a sur notre environnement de toutes les manières possibles», a-t-il déclaré.

Avec un doctorat. de l’Institut de chimie biologique du WSU, Zager a aidé à lancer Dewey Scientific, une entreprise agritech qui travaille à rendre la culture du cannabis (y compris le chanvre) plus efficace d’un point de vue génétique. Grâce à des méthodes de sélection appropriées, la startup vise à réduire les intrants globaux nécessaires à la croissance de plantes à haut rendement tout en conservant des produits de haute qualité auxquels les consommateurs sont habitués.

En savoir plus sur le Geek de la semaine de cette semaine, Jordan Zager:

Que faites-vous et pourquoi le faites-vous? Je travaille à rendre le cannabis récréatif et médicinal ainsi que la production de chanvre plus efficace d’un point de vue environnemental en tirant parti de ce que nous savons sur la génétique et la biochimie et comment ils influencent la production végétale. Je le fais parce que le cannabis et le chanvre nécessitent d’énormes quantités de ressources pour produire et ces ressources se font souvent au détriment de notre environnement et de la production de cultures vivrières plus importantes dont nous avons besoin. Bien que nous soyons un moyen de faire de cet objectif une réalité, nous avons pris des mesures monumentales au cours des deux dernières années.

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine? Malgré tout le battage médiatique qui entoure le cannabis récréatif et médicinal ainsi que les industries du chanvre, il y a une idée fausse massive selon laquelle cette industrie est une mine d’or, pour ainsi dire. De nombreux producteurs s’en sortent sur les marges les plus minces et beaucoup feront tout ce qu’il faut – jusqu’à ce que les ressources rentables soient développées et mises en œuvre – pour augmenter ces marges, même au détriment de notre environnement.

Où trouvez-vous votre inspiration? Je suis inspiré par l’idée que si rien n’est fait, et si ce n’est pas fait rapidement, nous n’aurons pas grand-chose à transmettre à la prochaine génération. Que tout ce que nous faisons aujourd’hui a un effet demain et que nous devons radicalement améliorer ce que nous faisons aujourd’hui.

Quelle est la seule technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre et pourquoi? Certainement mon ordinateur portable. Je l’utilise pour discuter avec mes parents et mes sœurs, je l’utilise pour communiquer avec des collègues du monde entier, je l’utilise pour des notes de terrain et noter diverses hypothèses et idées, et je l’utilise pour réfléchir à mes meilleurs souvenirs. Il est presque toujours avec moi, et quand il n’est pas à proximité (et c’est beaucoup plus fonctionnel qu’un smartphone).

(Photo gracieuseté de Jordan Zager)

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi fonctionne-t-il pour vous? C’est assez standard, toujours un ordinateur portable sur mon bureau à côté d’un moniteur. En règle générale, une tasse de café sale se trouve à côté d’un bécher scientifique réutilisé rempli de stylos. L’année dernière, j’ai commencé à utiliser un bureau debout qui s’abaissait en un seul clic, pouvoir décider de s’asseoir ou de se lever à tout moment de la journée a été parfait pour rester vigilant pendant les longues journées de travail.

Votre meilleur conseil ou astuce pour gérer le travail et la vie de tous les jours. (Aidez-nous, nous en avons besoin.) Gardez une liste de tâches à faire dans un cahier papier réel (je sais, je sais). Il vous permet de regarder constamment ce que vous avez accompli et de vous rassurer à la fin de la journée en sachant que lorsque vous commencez le lendemain, vous avez une liste prête à partir et vous pouvez laisser votre esprit détendez-vous pendant les heures creuses.

Mac, Windows ou Linux? Je vais aller avec Unix ici. J’ai partagé mon temps entre mon MacBook pour la plupart des tâches et une station de travail Linux pour des analyses génétiques et informatiques lourdes.

Kirk, Picard ou Janeway? Je sais que c’est une référence de Star Trek et je n’en ai presque jamais regardé les différentes itérations. Je pars avec George Constanza.

Transporteur, Time Machine ou Cape d’invisibilité? Transporteur. Si j’avais un dollar pour chaque fois que je laissais quelque chose à la maison avant le travail ou vice versa.

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je… embaucher plus de scientifiques avec une expérience plus diversifiée de la mienne.

J’ai une fois fait la queue pour… “Harry Potter et les reliques de la mort”, juste pour lire le dernier chapitre et le gâcher (je ne suis pas fier de celui-là).

Vos modèles: J’ai déjà mentionné John Muir, il était vraiment en avance sur son temps et a risqué tellement et a travaillé si dur pour faire avancer le mouvement écologiste pendant une période aussi critique de notre histoire. Quelqu’un plus proche de chez moi serait mon père, le mec n’a pas terminé ses études secondaires mais a réussi à démarrer son chemin vers le succès. Son histoire me conduit au quotidien

Le plus grand jeu de l’histoire: Base-ball.

Meilleur gadget de tous les temps: Avez-vous déjà cuisiné des asperges avec un sous vide? Parfaitement croustillant.

Premier ordinateur: Ordinateur portable Dell standard env. 2003, à peu près aussi mince que les annuaires téléphoniques d’aujourd’hui.

Téléphone actuel: iPhone 10.

Application préférée: brain.fm

Cause préférée: La Ligue pour sauver le lac Tahoe.

Technologie la plus importante de 2020: Test rapide d’anticorps pour le coronavirus.

Technologie la plus importante de 2022: Graines de chanvre et de cannabis hybrides qui nécessitent moins d’eau et d’éléments nutritifs que ce qui est cultivé aujourd’hui

Derniers conseils pour vos camarades geeks: Continuez à avancer, ne serait-ce que d’un pouce certains jours, vous vous dirigez toujours vers un objectif, quel qu’il soit.

