Jouer à des jeux vidéo peut être mauvais pour l’environnement (oui, vraiment)

Entre emballage plastique et consommation d’énergie de la console, Jeux vidéos peut être mauvais pour l’environnement. Cela provient en grande partie de l’électricité dont les consoles ont besoin, qui proviennent si souvent de centrales électriques à combustibles fossiles qui émettent du dioxyde de carbone. Lorsque l’on considère l’impact du jeu sur l’environnement, plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment le gaspillage physique de l’emballage du jeu, la consommation d’énergie des différentes consoles de jeu et même la longueur des différents jeux vidéo lorsqu’elle influe sur le temps passé à jouer.

Les sociétés de jeux vidéo prennent de plus en plus conscience de leur impact sur l’environnement et de l’importance de le réduire. Cela a été à l’origine de décisions telles qu’Ubisoft mettant fin aux manuels d’instructions physiques depuis 2010, et l’engagement de Microsoft en faveur de la neutralité carbone depuis 2012. Plus récemment, cela a été le sujet de conversation dans la nouvelle initiative Playing for the Planet des Nations Unies.

Connexes: la PlayStation nouvelle génération sera incroyablement économe en énergie

Les jeux physiques et numériques peuvent laisser une empreinte carbone étonnamment, selon la recherche Console Carbon Footprint menée par Slots Online Canada. Pour les jeux physiques, le pire contrevenant est l’emballage, y compris le disque de polycarbonate en aluminium, le boîtier en plastique et le couvercle en papier et la brochure à l’intérieur du boîtier. Tout cela peut finir comme une poubelle, en particulier dans le cas de jeux annuels tels que la série EA Sports. Selon la recherche sur l’empreinte carbone de la console, si tous les joueurs de FIFA 19 jetaient leurs disques lors de l’achat de FIFA 20, ils généreraient plus de 283 000 livres de déchets dans les décharges. Pendant ce temps, les jeux numériques peuvent nécessiter une consommation d’énergie supplémentaire en fonction des temps de téléchargement et du travail des serveurs Internet. Cela signifie que bien que les téléchargements numériques deviennent de plus en plus courants et plus respectueux de l’environnement que les jeux physiques, ils ne parviennent même pas à éliminer l’impact environnemental des jeux. Regardez la vidéo ci-dessous pour plus d’informations sur le projet de l’ONU pour jouer pour la planète:

Après son installation via un disque ou un téléchargement, l’impact d’un jeu sur l’environnement est largement dû à la consommation d’énergie. En d’autres termes, plus les joueurs passent de temps avec leurs consoles allumées et branchées, plus l’énergie est consommée par les centrales électriques qui émettent du CO2. De plus, l’avènement et la popularité croissante des jeux en nuage mettent un stress supplémentaire sur les serveurs. Avec ce streaming en ligne, les centres de données gèrent souvent également le traitement graphique. Tout cela ajoute à l’empreinte carbone des jeux vidéo.

La bonne nouvelle est qu’à la lumière du changement climatique, de nombreuses sociétés de jeux vidéo s’engagent à adopter des pratiques plus vertes. Par exemple, bien que Greenpeace ait jadis classé Nintendo parmi les sociétés de jeux les moins respectueuses de l’environnement, Nintendo s’est depuis engagée à étudier les pratiques vertes et, en termes d’émissions, produit actuellement moins de CO2 que les consoles d’autres sociétés. Notamment, la PlayStation 4 et la Xbox One ont des modes d’économie d’énergie, et la prochaine console PlayStation 5 devrait être incroyablement économe en énergie. En ce qui concerne les jeux physiques, Sega prévoit d’expédier tous leurs jeux PC dans des emballages recyclés. Toutes ces étapes, qu’elles soient grandes ou petites, contribuent à faire Jeu vidéo l’industrie vers un avenir plus respectueux de l’environnement.

Suivant: Stadia de Google est Netflix pour les jeux

Sources: Machines à sous en ligne Canada, Jouer pour la planète

Super Smash Bros.Ultimate ajoute le Lotus de Warframe en tant qu’esprit

A propos de l’auteur

Ashley Hagood est un écrivain et joueur qui travaille dans l’industrie du jeu vidéo depuis sept ans. Sa réalisation préférée dans ce rôle est au générique de The Witcher 3: Wild Hunt, un jeu qu’elle aime! Elle aime particulièrement les RPG et les jeux d’aventure et d’action, et son héros est Lara Croft. Dans ses temps libres, elle écrit de la fiction et des blogs sur Robo ♥ ️beat. Elle s’apprête également à devenir enseignante pour partager son amour de la lecture avec les élèves.

En savoir plus sur Ashley Hagood