Jouer au multijoueur de Mario Kart Tour est la solution mobile que nous attendions

Mario Kart Tour, le jeu mobile freemium de Nintendo et DeNA, est un plaisir à jouer depuis son lancement en septembre 2019, mais il ajoute enfin une fonctionnalité tant attendue qui est au cœur de la franchise: le multijoueur.

Nous l’avons testé avant sa date de sortie du 8 mars à 23 heures HE et pouvons vérifier qu’il conserve bien l’ADN classique de la course en tête-à-tête de ses versions de console … ce qui signifie, bien sûr, que des amitiés seront mises au test – puisque le multijoueur local fonctionne.

Si vous n’avez pas joué à Mario Kart Tour, les commandes sont simplifiées pour les écrans de smartphone: tout en tenant votre appareil verticalement, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour diriger. Si vous avez ramassé un élément, utilisez-le en touchant l’écran. C’est ça! Le reste du gameplay suit les conventions de course de Mario Kart.

Il est facile de se lancer dans un jeu avec des joueurs à proximité: si vous démarrez un jeu personnalisé, ils rempliront une liste avec les amis avec lesquels vous vous êtes connecté sur votre compte Nintendo (requis pour jouer, mais gratuit).

Vous pouvez également rapidement mettre en file d’attente un match multijoueur standard: tous les joueurs jouent globalement la même tasse (sélection de pistes), qui tourne toutes les 15 minutes. C’est un moyen rapide et sale d’obtenir votre correctif, et nous imaginons qu’il pourrait être plus facile sur le back-end de Nintendo de fournir des instances identiques de correspondances partout dans le monde. Mais cela permet également d’économiser du temps de jouer avec les paramètres.

Vous pouvez jouer du contenu de votre cœur en créant un jeu personnalisé, qui vous permettra de changer les options, la liste des tasses et les vitesses (50 cm3, 100 cm3 et 150 cm3).

La vitesse la plus rapide de 200 cm3 est uniquement accessible aux joueurs qui ont acheté un Gold Pass – un service d’abonnement de 5 $ par mois pour le jeu qui ajoute également des cadeaux, des badges et des défis dans le jeu. C’est facultatif – sans cela, les joueurs peuvent toujours faire la queue pour ces courses standard ainsi que pour le multijoueur en temps réel.

Apporter la coque bleue redoutée aux appareils portables

En ce qui concerne les coureurs, vous pouvez choisir celui que vous avez déverrouillé en mode solo grâce aux rotations d’événements toutes les deux semaines – celles-ci se composent généralement de variantes de personnages légèrement différentes ainsi que de karts et de planeurs à gagner.

Il n’y a pas encore de pilotes ou d’éléments spécifiques au multijoueur – pas que Nintendo confirmera, de toute façon – et ils n’ont pas non plus discuté de la question de savoir si le mode de combat toujours populaire arriverait à Mario Kart Tour. Cela pourrait être un peu plus difficile compte tenu de la disposition du jeu orientée verticalement, mais c’est une idée captivante, d’autant plus que Nintendo semble avoir réussi une expérience multijoueur sérieusement authentique qui ressemble et ressemble au Mario Kart que vous connaissez sur les consoles.

Les membres de l’équipe de Mario Kart Tour ont donné à TechRadar un aperçu du multijoueur, et nous nous sommes tous affrontés sur quelques courses. Bien que nous soyons tous dans une pièce, l’équipe avait branché la disposition hétéroclite des téléphones (nous avons joué sur un iPhone 6) sur trois points d’accès différents pour simuler des connexions différentes (c’est-à-dire pas seulement le WiFi local), et il n’y avait aucun problème de connectivité.

Les courses se déroulaient si simultanément que, mis à part les contrôles, les courses semblaient identiques à la façon dont elles se déroulent sur la console

Les joueurs qui faisaient la queue tôt attendaient que tout le monde se soit chargé dans le jeu, et les courses se déroulaient si simultanément que, mis à part les contrôles, les courses semblaient identiques à ce qu’elles font sur la console.

Ce qui est une autre façon de dire que la compétition s’est échauffée et que le discours de poubelle a coulé. Et bien que ce soit très amusant empilé dans une pièce, cela nous a donné envie de supplier Nintendo d’ajouter une chose en premier: le chat vocal pour bien oeuvrer sur vos collègues coureurs.

… mais dommage que les adversaires en ligne ne vous entendent pas

Bien que les communications vocales ne soient pas une fonctionnalité ajoutée par Nintendo dans le passé (même à ses jeux de console), cet ajout marque la première fois que le géant du jeu explore le multijoueur en temps réel sur smartphone, alors peut-être que Nintendo serait plus flexible s’il connaissait d’autres les joueurs étaient également impatients de cette fonctionnalité.

Après tout, quelle est la joie de déloger votre copain avec un coup de pouce aux champignons au bon moment si vous ne pouvez pas vous en réjouir après – qu’ils soient dans la pièce ou à travers le monde?

