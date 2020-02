jouer de la musique sur une Apple Watch sans iPhone

La nouvelle application Pandora Watch est complètement autonome. Auparavant, il était possible de télécharger de la musique à porter via Pandora, mais être en mesure de diffuser tout ce que vous voulez sans fermer le téléphone est une mise à jour précise.

Pandora surpasse temporairement la concurrence

Pandora vole une marche sur beaucoup de ses rivaux ici. Apple, bien sûr, permet la diffusion directe sur Apple Watch avec de la musique et des podcasts. Spotify et deezer ils ont toujours besoin d’une connexion iPhone, ce qui rend efficacement les télécommandes de leurs interfaces Watch pour leurs applications iPhone. YouTube musique et de la marée ils ne prennent pas du tout en charge Apple Watch.

Étant donné qu’Apple vend plusieurs millions de montres chaque trimestre, Pandora dispose d’un marché important pour attirer les personnes qui souhaitent une alternative à Apple Music. La plupart des gens semblent toujours utiliser leur Apple Watch avec leur iPhone, plutôt que de laisser leur téléphone derrière. Ainsi, bien que la diffusion directe de musique sur la montre soit toujours un cas d’utilisation de niche, Pandora diffère quelque peu de nombreux concurrents du secteur de la musique et des podcasts avec ce mouvement.