Jouez gratuitement à The Division 2 et Black Desert Online Remastered

Si vous n’avez pas de plan pour ce week-end ne vous inquiétez pas, nous vous proposons une proposition très intéressante: profitez gratuitement de The Division 2 et Black Desert Online Remastered. Les deux jeux seront disponibles sans frais. jusqu’au 2 mars via Uplay et Steam.

La promotion est très simple. Dans le cas de The Division 2 vous pouvez lire tout le contenu original gratuitement, y compris le mode campagne, à partir d’aujourd’hui jusqu’au 2 mars. Pour en profiter, il vous suffit d’utiliser un compte Uplay, de le télécharger et de procéder à son installation. Vous pouvez également le faire via Epic Games Store.

Une fois la période gratuite terminée vos progrès seront enregistrés, Ce qui signifie que vous pouvez continuer là où vous vous êtes arrêté si vous décidez d’acheter le jeu. C’est le bon moment pour profiter du mode histoire sans dépenser un sou. Il n’est pas aussi “travaillé” que l’original, du moins je ne l’aimais pas tellement, mais c’est amusant et pour ce prix (0 euros) mérite une chance.

Dans le cas de Black Desert Online Remastered, l’idée est différente, car si vous revendiquez le jeu avant le 2 mars, vous pouvez ce sera à toi pour toujours. Oui, cela signifie que ce n’est pas une promotion de jeu gratuit pendant un certain temps, comme avec The Division 2, mais une fois que nous aurons prétendu que cela deviendra le nôtre en permanence. Nous avons juste besoin d’entrer dans Steam avec notre compte et de terminer le processus.

J’ai également eu l’occasion de jouer à Black Desert Online Remastered et je dois dire que au niveau graphique je l’aime beaucoup, mais c’est un “manger des heures”. La qualité visuelle qu’elle présente est excellente, même si je dois dire qu’au niveau technique elle a beaucoup de place à amélioration (problèmes de popping très marqués, quelques tractions et un effet flou sur les moyennes distances). Intéressant si vous aimez le genre MMORPG.

Conditions requises pour jouer à The Division 2

Minimum:

Windows 7, 8 ou 10 comme système d’exploitation.

Processeur Core i5 2500K ou AMD FX 6350.

8 Go de RAM

Carte graphique GTX 670 avec 2 Go ou Radeon R9 270 avec 2 Go.

DirectX 11, compatible avec DirectX 12.

Recommandé (1080p):

Windows 7, 8 ou 10 comme système d’exploitation.

Processeur Core i7 4790 ou Ryzen 5 1500X.

8 Go de RAM

Carte graphique Radeon RX 480 avec 4 Go ou GTX 970 avec 4 Go.

DirectX 11, compatible avec DirectX 12

Conditions requises pour jouer à Black Desert Online Remastered

Minimum:

Windows 7, 8 ou 10 comme système d’exploitation.

Processeur Core i3 350.

4 Go de RAM

Carte graphique 9800 GTX ou Radeon HD 3870.

DirectX 10.

Recommandé (1080p):

Windows 7, 8 ou 10 comme système d’exploitation.

Processeur Core i5 série 600.

8 Go de RAM

Carte graphique Radeon RX 480 avec 4 Go ou GTX 970 avec 4 Go.

DirectX 11.