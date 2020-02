Jouez votre musique localement sans complications avec ces cinq joueurs

Bien que des services comme Spotify et Deezer aient pris beaucoup d’importance dans le musique localeIl y a encore des utilisateurs qui hésitent à passer à de nouvelles plateformes, soit parce qu’ils ont une vaste collection de musique qu’ils ont accumulée au fil des ans, soit parce qu’ils se méfient des services de streaming.

La majorité des utilisateurs sont des gens qui écoutent de la musique avec désinvolture, c’est-à-dire parce que cela leur fait de la compagnie ou simplement qu’ils l’aiment, sans être bien informés sur le sujet. Il est donc préférable d’utiliser des applications simples qui limitent la création de listes de lecture pour faire glisser, déposer et cliquer sur le bouton de lecture. Saisissant l’occasion, nous mentionnerons cinq lecteurs audio simples afin que l’utilisateur puisse profiter de sa musique localement sans autres complications, avec quelques options qui peuvent rappeler l’ancienne interface du mythique Winamp.

AIMP

AIMP est un lecteur audio gratuit d’origine russe pour Windows et Android qui utilise deux composants publiés sous forme de logiciel gratuit, SoundTouch Library et FFmpeg, bien que l’application soit gratuite. Il se distingue par la prise en charge d’un grand nombre de formats de fichiers audio, notamment MP3, Advanced Audio Coding (AAC), Dolby AC-3, Ogg Vorbis, Opus, Speex, Windows Media Audio, Apple Lossless, FLAC, WAV et CD audio

Il prend en charge les interfaces audio DirectSound, ASIO et WASAPI et utilise un traitement audio 32 bits pour son égaliseur 18 bandes et ses effets sonores intégrés. Il est capable de charger tout le fichier multimédia en cours de lecture dans la RAM, offrant ainsi une reproduction ininterrompue presque garantie même sur des ordinateurs lents ou sous la pression de plusieurs applications lourdes fonctionnant en même temps.

Foobar2000

Foobar2000 a été créé par Peter Pawlowski, qui travaillait pour Nullsoft, l’entreprise derrière Winamp. Cette application, qui a des versions pour Windows, Mac, iOS et Android, a initialement une interface simple et est capable de lire une grande variété de formats de fichiers audio, couvrant MP1, MP2, MP3, MPC, AAC, WMA , Ogg Vorbis, FLAC / Ogg FLAC, ALAC, WavPack, WAV, AIFF, AU, SND, CD, Speex et Opus.

Comparé à d’autres options dans le même domaine, Foobar2000 Il se distingue par sa conception extrêmement modulaire et dispose d’un SDK (kit de développement logiciel) publié en tant que logiciel libre (BSD), mais son cœur est le freeware. Il fournit une modélisation et une oscillation du bruit pour maximiser la fidélité audio dans les cas où un rééchantillonnage ou une réduction d’échelle de la profondeur de bits est nécessaire, bien que les possibilités mentionnées dans ce paragraphe ne soient probablement pas intéressantes pour ceux qui ne souhaitent lire que des pistes dans Format MP3, Flac, OGG, WAV et AAC, pour ne citer que les plus courants.

Clémentine

Clementine est un lecteur audio populaire sous Linux qui se distingue par être un logiciel libre et rappeler un mythique de la reproduction audio pour un tel système: Amarok 1.4. Parce qu’il est construit avec Qt 4, il a également des versions pour Windows, Mac et autres systèmes d’exploitation de type Unix.

De Clementine met en évidence la recherche, l’organisation et la reproduction de la collection de musique locale; création et sauvegarde de listes de lecture; la capacité d’écouter les stations de radio Internet de Last.fm, SomaFM, Magnatune, Jamendo et Icecast; édition de balises; conversion de musique aux formats MP3, Ogg, FLAC et AAC; et prise en charge de la télécommande Wii.

Cependant, Clementine est une application qui n’a pas été mise à jour depuis longtemps et peut sembler moche, en particulier sous Linux, donc comme alternative, vous pouvez utiliser Strawberry, un fork de Clementine construit avec Qt 5 qui maintient bon nombre de ses fonctionnalités.

Audacieux

Audacious est un autre classique parmi les utilisateurs de Linux. C’est un logiciel gratuit et gratuit, il a une version Windows, son interface est simple et se distingue pour se concentrer sur Faible utilisation des ressources, haute qualité sonore et la prise en charge d’un large éventail de formats audio.

Cette application a deux interfaces: type GTK et Winamp. Le premier propose plus d’options et peut être un peu plus convivial pour les débutants, tandis que le second, en plus de ravir les nostalgiques, prend pleinement en charge les skins Winamp 2. Inclusion de nombreux plugins activables qui ajoutent plus de possibilités à l’interface et de nombreux effets sonores.

Actuellement, Audacious est plongé dans une transition lente vers Qt qui pourrait ouvrir la porte à l’existence future d’une version Mac, mais pour l’instant ce n’est qu’une hypothèse.

Exaile

Et nous fermons la liste avec une autre application avec un fort linuxero tufo, mais avec un support multiplateforme. Exaile est un autre joueur inspiré par feu Amarok 1.4, mais construit avec GTK au lieu de Qt, donc esthétiquement, il semble très différent malgré le fait que les éléments d’interface sont situés à des endroits similaires.

Exaile offre un support pour Windows, Linux, Mac (via homebrew) et d’autres systèmes de type Unix et parmi ses fonctionnalités, il dispose de l’obtention automatique de la pochette d’album gérant de grandes bibliothèques, de la recherche de lettres, de la compatibilité avec Last.fm, édition avancée d’étiquettes et compatibilité optionnelle avec les appareils iPod et MSC via des plugins.

Ce lecteur prend également en charge des plugins qui offrent des possibilités telles que la prise en charge de ReplayGain, un égaliseur avec des préréglages et un aperçu des pistes via une carte son secondaire. Comment jouer du son ici? Eh bien, avec la navigation dans votre explorateur de fichiers, le glisser-déposer devrait être suffisant pour créer une liste de lecture.