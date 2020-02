Joyeux anniversaire Pluton: 90 ans de controverse

18 février 1930, un jeune astronome américain de nom Clyde Tombaugh, terminer une étude commencée par un autre astronome amateur par son nom Boston Percival Lowell en 1906 pour étudier le comportement de l’orbite uranique jugée curieuse en raison d’une possible neuvième planète appelé Planet X à l’époque. 90 ans se sont écoulés et cette planète prit plus tard le nom de Pluton, la planète la plus parlée de tout le système solaire.

Pourquoi Pluton est-elle la planète la plus discutée du système solaire?

Au début, cette planète il avait été appelé une planète normale appartenant au système solaire, mais c’était plus tard rétrogradé à planète naine. La planète naine n’est pas toujours considérée comme une vraie planète, c’est plutôt un corps céleste assez grand pour être considéré comme une planète, mais pas assez pour suspendre d’autres objets sur son orbite qui ont des dimensions similaires.

il était un jeune étudiant de 11 ans partie d’un collège d’Oxford nommé Venetia Burney suggérer le nom de Pluton, Pluton en anglais, dont, d’ailleurs, quelques mois plus tard, il tire son nom le chien de dessin animé bien connu de Walt Disney. Le nom Pluton signifie l’homme riche, mais à part ça, il faut noter que les deux premières lettres de ce nom sont aussi les initiales de Percival Lowell, belle coïncidence, non? Pluton, même plus petit que notre lune, en fait, a un diamètre de 2370 km, soit 1155 de moins que notre satellite. Le temps que prend cette petite planète pour achever l’orbite solaire ou ce qui serait une année pour nous, équivaut à 248 ans sur Terre. S’il n’y avait pas eu la découverte d’Eris, une autre petite planète et par la suite une série d’autres, de caractéristiques similaires à Pluton, elle serait probablement restée officiellement la neuvième planète du système solaire, mais toutes ces petites planètes ne répondent plus aux normes minimales à considérer comme des planètes à part entière.

Cependant, les théories sur Pluton sont très discordantes: de nombreux scientifiques le considèrent encore comme une véritable planète et ils croient qu’il y a beaucoup plus à découvrir dessus, par exemple un océan sous sa croûte riche en composés organiques, ainsi qu’une atmosphère stratifiée, un climat et des saisons. Quelle que soit la vérité, aujourd’hui Pluton a 90 ans pour nous, terriens. Bon anniversaire!