JSA & # 039; s Doctor Mid-Nite Costume First Look in DC & # 039; s Stargirl Set Photos

Nouvelles photos de l’ensemble de Stargirl présenter le premier aperçu du costume du docteur Mid-Nite de la Justice Society of America. Diffusée d’abord sur DC Universe puis sur The CW le lendemain, Stargirl sera diffusée fin mai, après avoir repoussé sa sortie d’une semaine. Basé sur le personnage de DC Comics créé par Geoff Johns, Stargirl suit l’adolescente Courtney Whitmore (Brec Bassinger) alors qu’elle découvre le personnel cosmique et utilise ses pouvoirs pour devenir un super-héros.

Plusieurs années auparavant, le beau-père de Courtney, Pat Dugan (Luke Wilson), était le compagnon d’un héros appelé Starman (Joel McHale) et opérait sous le nom de Stripesy. Après que sa belle-fille ait découvert le personnel, cependant, Dugan commence à l’aider en pilotant un robot de 15 pieds appelé STRIPE. Stargirl verra également Courtney diriger une nouvelle génération de héros inspirés par la Justice Society of America (ou JSA), qui, en plus de Starman , comprenait à l’origine Wildcat (Brian Stapf), Hourman (Lou Ferrigno, Jr.) et Doctor Mid-Nite (Henry Thomas). Parallèlement aux aventures de Courtney dans le présent, Stargirl fera un retour en arrière à l’époque de la JSA originale, et c’est dans ces scènes que des costumes classiques comme Doctor Mid-Nite seront présentés.

Partagées sur Instagram par LJ Supersuits, le compte officiel de la créatrice de costumes Laura Jean Shannon et de son équipe, ces photos de la série Stargirl montrent l’acteur du docteur Mid-Nite, Henry Thomas dans sa tenue. Bien que photographié uniquement de côté et non de face, il ressort clairement des photos que son costume est très précis par rapport au costume du médecin de l’âge d’or Mid-Nite de la bande dessinée. Découvrez-le ci-dessous.

Tout comme dans les pages de DC Comics, ce costume de Doctor Mid-Nite a une tunique rouge, une cape à capuche verte et des lunettes – un élément clé des costumes de Doctor Mid-Nite car ce sont ces lentilles qui peuvent affiner sa superpuissance de vision nocturne améliorée , pour ne pas mentionner, lui permettre de voir dans des paramètres plus lumineux. Les détails sont un peu plus pratiques, cependant, avec une texture de cuir rugueux pour les gants et des poches pratiques à la ceinture. C’est difficile à dire sous cet angle, mais le costume semble également avoir une sorte de logo sur la poitrine. Le docteur Mid-Nite peut généralement être vu avec des boutons en forme de croissant de lune sur le devant de sa tunique, et ce changement semble être un moyen pour le costume de Stargirl pour le docteur Mid-Nite de la JSA, différent des bandes dessinées.

En plus de cette version de Doctor Mid-Nite, Stargirl inclura également une jeune femme en tant que nouvelle Doctor Mid-Nite, Beth Chapel (Anjelika Washington). Dans les bandes dessinées, la version Beth Chapel du costume du docteur Mid-Nite est très différente de la version de l’âge d’or, il sera donc intéressant de voir ce que la prise moderne StargirlLe département des costumes va venir pour elle.

Source: LJ Supersuits