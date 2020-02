Jurassic World 3 commence à tourner très bientôt, déclare Chris Pratt

Chris Pratt dit filmer sur Jurassic World 3 commencera dans un avenir très proche. Après avoir éclaté en tant que goofball adorable Andy Dwyer sur Parks and Recreation, Pratt a fait le saut vers les superproductions avec ses rôles consécutifs dans Guardians of the Galaxy en 2014 et Jurassic World en 2015. Une demi-continuation de la trilogie de Jurassic Park, ce dernier film a été un grand succès au box-office, totalisant 1,67 milliard de dollars. Pratt a ensuite repris son rôle d’Owen Grady – un gestionnaire et entraîneur de Velociraptor au parc à thème Jurassic World – trois ans plus tard pour la suite, Jurassic World: Fallen Kingdom.

Bien que pas aussi réussi, Fallen Kingdom a encore rapporté 1,3 milliard de dollars, ce qui était plus que suffisant pour convaincre Universal de donner son feu vert à Jurassic World 3 peu de temps après. Avec sa sortie en juin 2021 l’année prochaine, il est prévu que Colin Trevorrow (qui a dirigé le premier Jurassic World avant de co-écrire et produire Fallen Kingdom) commencera sa production très bientôt. Selon Pratt, “très bientôt” pourrait être à peu près n’importe quel jour maintenant.

Lors d’une apparition sur Jimmy Kimmel Live pour promouvoir le film d’animation Onward de Pixar (qui présente Pratt et Tom Holland comme les voix d’une paire de frères elfes), Pratt confirme que la production sur Jurassic World 3 commencera “Très bientôt. J’y suis! Oui, nous nous préparons. Nous nous préparons à aller très vite ici “. Pas plus tard qu’hier, il a été rapporté que les costars de Jurassic World de Pratt, Omar Sy et Jake Johnson, ont également conclu des accords pour reprendre leurs rôles en tant qu’anciens collègues d’Owen, confrère manipulateur de rapaces Barry et employé de la salle de contrôle Lowery Cruthers, dans le troisième film.

Bryce Dallas Howard se joint à Pratt et aux autres acteurs de Jurassic World 3 en tant que Claire Dearing, ancienne responsable des opérations et co-protagoniste de Jurassic World, ainsi que des acteurs de Fallen Kingdom Justice Smith et Daniella Pineda. BD Wong doit également revenir en tant que Dr Henry Wu – qui est devenu un antagoniste global dans les films Jurassic World – et sera rejoint par les nouveaux arrivants de la franchise Mamoudou Athie et DeWanda Wise. Bien sûr, les plus grandes nouvelles du casting à ce jour sont Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern retournent tous à leurs rôles emblématiques de Jurassic Park dans la dernière suite de Jurassic World. C’est d’autant plus excitant, après la victoire de Dern aux Oscars pour Wedding Story le week-end dernier.

En l’occurrence, Trevorrow a également été sur une lancée récente. Son court-métrage Jurassic World, Battle at Big Rock, s’est bien déroulé en septembre, et il a récemment mérité des éloges supplémentaires pour le script et le concept art divulgués pour sa version abandonnée de Star Wars 9, Duel of the Fates. De nombreux critiques et fans ont été déçus jusqu’à présent par la direction des films Jurassic World, accusant Trevorrow de simplement recycler les idées et les points des films Jurassic Park et s’efforçant trop de s’en sortir avec nostalgie. Pourtant, Fallen Kingdom a préparé le terrain pour une suite qui est vraiment différente de tout ce qui l’a précédé – une où les dinosaures sont maintenant en liberté à travers la planète – il y a donc une vraie chance que Trevorrow ait gardé le meilleur pour la fin Jurassic World 3.

