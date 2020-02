Jusqu’à 250 $ de réduction sur l’Apple Watch Series 5, Mac mini à partir de 729 $, plus

Les meilleures offres de jeudi incluent jusqu’à 250 $ de réduction sur l’Apple Watch Series 4/5, ainsi que des offres sur Mac mini et MacBook Pros 2018. Rendez-vous ci-dessous pour découvrir les meilleures offres et bien plus sur la pause déjeuner 9to5Toys d’aujourd’hui.

250 $ de réduction sur l’Apple Watch Series 4/5

Amazon propose divers modèles de GPS Apple Watch Series 4/5 de 355 $, offrant une remise de 44 $ et marquant de nouveaux creux absolus sur Amazon. Ceux qui s’intéressent aux configurations haut de gamme peuvent économiser gros avec Amazon prenant jusqu’à 250 $ de rabais acier inoxydable, boucle milanaise et autres listes cellulaires. Découvrez l’intégralité de la vente ici.

Économisez jusqu’à 200 $ sur divers modèles de Mac mini

B&H est de retour pour prendre jusqu’à 200 $ de rabais Mac mini 2018 d’Apple. Il s’agit de la plus grande remise en espèces que nous ayons suivie ainsi que de notre mention précédente. De nombreuses annonces sont remises d’environ 100 $, dépassant les ventes actuelles d’Amazon qui se terminent par environ 70 $ de réduction sur le modèle d’entrée de gamme. Vous trouverez également un certain nombre de modèles haut de gamme et sur mesure en vente, les offres d’aujourd’hui surpassant nos mentions précédentes de 50 $ dans la plupart des cas. Les offres chez B&H commencent à partir de 729 $.

Économisez gros sur MacBook Pro

Aujourd’hui seulement, Woot propose le MacBook Pro 13 pouces 2018 d’Apple dans un état reconditionné certifié 1 130 $. La livraison gratuite est disponible pour les membres Prime, sinon des frais de livraison de 6 $ s’appliqueront. À titre de comparaison, ce modèle s’est vendu à l’origine pour 1799 $ à l’état neuf et 1489 $ en tant que remise à neuf directement auprès d’Apple. Passez au modèle 15 pouces à partir de 1 680 $, ce qui représente jusqu’à 670 $ de rabais sur le tarif courant.

Le MacBook Pro 2018 d’Apple est doté d’un écran Retina, d’un Touch ID, de quatre ports Thunderbolt 3 et d’un pavé tactile Force Touch. Idéal pour consommer ou créer du contenu lors de vos déplacements. Comprend une garantie d’un an.

Récepteurs Kenwood CarPlay à partir de 330 $

La vitrine officielle eBay de Best Buy propose actuellement le Kenwood CarPlay 7 pouces et le récepteur automatique Android DMX9706S pour 450 $. Au lieu de 600 $, l’offre d’aujourd’hui vous fait économiser 150 $, bat notre mention précédente de 50 $ et marque un nouveau record historique. Doté d’un écran tactile de 7 pouces, le récepteur CarPlay et Android Auto de Kenwood est une mise à niveau indispensable pour votre trajet. Il permet notamment de garder un œil sur les directions, la lecture de musique et bien plus encore lors des déplacements. Il est également possible de connecter un deuxième port USB pour que vos amis puissent DJ depuis le siège arrière. Découvrez les offres de récepteurs CarPlay 330 $.

Le clavier Brydge en aluminium pour iPad coûte 70 $

Brydge Technologies via Amazon propose actuellement son clavier iPad Bluetooth en aluminium pour 70 $. Habituellement vendue à 130 $, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser 46%, correspond à notre mention précédente pour le deuxième meilleur résultat que nous ayons vu, et n’a été battue qu’une seule fois par une offre du Black Friday. Conçu avec l’iPad Air et l’iPad Pro 10,5 pouces à l’esprit, ce clavier est fabriqué à partir d’une seule pièce en aluminium de «haute qualité» et vous permet de faire le travail n’importe où. Il se couple via Bluetooth et arbore un ensemble de touches rétro-éclairées ainsi qu’une charnière réglable qui offre un angle de vision idéal dans diverses positions. De plus, avec 12 mois d’autonomie, vous n’aurez pas à vous soucier de garder un autre accessoire chargé.

