jusqu’à 5 € d’augmentation par mois pour ces offres

Vodafone revient sur la scène contre des utilisateurs qui se déclarent déçus et enragés face à la dernière augmente tout tarifs. En fait, il a été annoncé qu’il y aura des changements majeurs à certaines offres de réseaux mobiles. Vous pouvez dépenser 5 euros plus par mois pour continuer à appeler, envoyer des messages et surfer sur Internet. Les clients avec SIM rechargeable n’approuvent pas et déclarent la guerre à l’unanimité. Voici ce qui se passe.

Vodafone: les offres augmentent avec la déception du public

la Offres Vodafone sont sur le point de changer pour toujours avec certains clients. Les compléments avec des profils tarifaires actifs identifiés comme Numérique, Special 600 et Special 1000 4G (qui n’est plus commercialement active) sera remplacée par de nouvelles propositions plus coûteuses. Les solutions Easy Special 50 Giga et Giga illimitées arrivent.

Le non publié Vodafone Easy Special 50 Giga ils sont probablement les moins chers. Ils mettent en œuvre un profil plus conservateur que l’homologue de Giga Unlimited et offrent toujours un trafic de données 4G avec des minutes illimitées et (selon le cas) 100 ou 1000 SMS pour tous. Les prix sont personnalisés.

Avec la version Giga illimitéau lieu de cela, le coût augmente inévitablement en gardant les minutes actives sans limites et SMS limités comme pour la précédente. Le prix varie selon le offres personnalisées, restera bloqué pendant 24 mois pour ceux qui décident de ne pas exercer le droit de retrait gratuit pour le moment.

Comme d’habitude, les clients concernés par le remodelage seront informés à l’avance avec un notification via SMS. Les conditions peuvent être acceptées ou refusées sans obligation comme l’exige le règlement AGCOM. En tout cas, pour ceux qui choisissent de rester il y a des conditions plus défavorables du point de vue des coûts, qui passent d’un minimum de 1,50 euros par mois à 5 euros par mois.

Toujours allumé Réseau Vodafone les clients ont commencé à découvrir l’action commerciale d’un virtuel qui a déjà battu Iliad et qui s’est proposé avec deux tarifs sans précédent pour les coûts mensuels et les contenus pouvant être utilisés par les smartphones et autres appareils.