jusqu’à 50 000 € pour votre annonce

Quiconque possède un smartphone en possède un Carte SIM et par conséquent aussi un numéro de téléphone. L’équation ne fait aucune différence. Mais il y a des chiffres et des chiffres concernant les cartes émises par TIM, Vodafone, Wind et 3 Italia. Au fil des ans, le besoin s’est fait sentir d’obtenir des chiffres faciles à retenir. Aujourd’hui, ces coordonnées ont été renommées en Numéro supérieur SIM et ont la particularité d’être particulièrement en demande. Quiconque a la chance d’avoir un numéro facile à retenir parvient à 50 000 euros revendre votre carte en ligne dans le circuit des enchères.

Dernièrement, la preuve de tout cela a été apportée par un service diffusé sur le célèbre programme de «Hyènes». Lors de la transmission, les données de vente des supports appartenant aux célèbres compagnies de téléphone ont été publiées. Le produit de la vente aux enchères a été entièrement reversé auInstitut national du cancer. Mais nous pourrions être ceux qui ont de l’or sur les mains. Voici un exemple de nombres étranges pouvant valoir plusieurs euros.

SIM avec des numéros répétitifs: presque une blague mais voyez combien ils valent

339 YYXXXXX, donnés par TIM, ont été vendus pour 2 210 €;

33Y XXXXXXX, également donné par TIM, a été battu pour 8 600 euros;

342 XXXXXYY, donnés par Vodafone, ont été attribués pour la somme de 1 920 €;

320 XYZYZYZ, donnés par Wind, ont été vendus à un collectionneur pour 856 euros;

393 XY9XXY9, donnés par H3G, a atteint le chiffre de 343 euros

Les points précédents ne sont que des exemples brillants: Remplacez les chiffres “X” et “Y” qui se répètent de la même manière ou cycliquement et découvrez combien votre numéro peut valoir. Vous avez une carte SIM avec un numéro “333 33 33 333 ″? Imaginez combien d’argent vous pouvez en faire.