jusqu’à 5,3 GHz, mais avec une consommation élevée

Sauf surprise, le Core i9-10900K est en passe de devenir le nouveau processeur haut de gamme d’Intel sur le marché grand public, grâce à sa configuration de 10 cœurs et 20 fils. Il sera basé sur l’architecture Comet Lake-S, une révision de l’actuel Coffee Lake Refresh qui maintiendra le processus 14 nm ++ et qui n’apportera aucune amélioration en termes d’IPC.

Les derniers tests de performances qui ont fui confirment que le Core i9-10900K est capable de fournir grande puissanceEn fait, il est très proche du Ryzen 9 3900X dans des cas spécifiques, un processeur qui a 12 cœurs et 24 threads. La clé réside dans les fréquences d’horloge, et c’est que bien que les deux processeurs aient un IPC pratiquement identique, le premier atteint des vitesses de travail beaucoup plus élevées.

Une récente capture d’écran 3DMark Time Spy confirme que le Core i9-10900KF, une version fournie avec l’iGPU désactivé, atteint le 12 412 points, un chiffre qui le place un peu en dessous du Ryzen 9 3900X, puisque ce dernier atteint le 12 857 points.

Alors je te laisse une comparaison de plusieurs résultats vous avez donc plus de références et une vision plus complète:

AMD Ryzen 9 3900X (DDR4-3800 / 32 Go) – 13650 points.

AMD Ryzen 9 3900X (DDR4-3400 / 32 Go) – 13193 points.

Intel Core i9-10900K (DDR4-2666 / 64 Go) – 13 142 points.

AMD Ryzen 9 3900X (DDR4-3200 / 32 Go) – 12857 points.

Intel Core i9-10900KF (DDR4-2400 / 16 Go) – 12 412 points.

Sera-t-il capable d’atteindre le Core i9-10900K 5,3 GHz avec tous ses cœurs actifs?

C’est la question clé. Comme nous l’avons dit dans le titre, le Core i9-10900K est capable d’atteindre 5,3 GHz grâce au mode turbo du processeur, qui pilote les fréquences de 3,7 GHz à 5,3 GHz, mais cela ne se produit que lorsque nous avons un noyau actif.

Le mode turbo des processeurs Intel, ainsi que celui des processeurs AMD, évolue en fonction des cœurs actifs, ce qui signifie que plus les cœurs fonctionnent, plus les fréquences maximales qu’ils peuvent atteindre sont basses. Par exemple, le Core i9 9900K atteint 5 GHz grâce au mode turbo avec un noyau actif, mais avec tous les noyaux actifs, il ne dépasse pas 4,7 GHz.

Cependant, grâce à l’overclock, nous pouvons transporter un Core i9 9900K à 5 GHz avec tous les cœurs actifs. C’est parfaitement viable tant que nous avons un système de refroidissement puissant et une bonne carte mère, mais sera-t-il possible de pousser les 10 cœurs du Core i9-10900K jusqu’à 5,3 GHz? Je suis sûr que certaines unités atteignent ce nombre sans problème, mais il ne sera pas viable sur tous les processeurs.

Cela est dû à la “loterie au silicium”, et c’est que toutes les puces sortant d’une plaquette n’ont pas le même degré de fonctionnalité ni les mêmes capacités. Certaines peuvent être réutilisées en tant que puces défectueuses mais fonctionnelles, d’autres fonctionnent comme elles le devraient mais ne peuvent pas aller bien au-delà de leurs «limites» et d’autres, une minorité, fonctionnent très bien et peuvent dépasser de loin les spécifications pour lesquelles elles ont été conçues.

Il convient également de noter qu’Intel a atteint la limite du processus 14 nm ++, une réalité qui a été remarquée dans la consommation des nouveaux processeurs Comet Lake-S. Le géant de Santa Clara a eu un problème majeur qui l’a obligé à retarder le lancement de cette nouvelle génération, comme nous l’avons vu à l’époque dans cet article, et à augmenter la fréquence du Core i9-10900K à 5,3 GHz avec tous ses cœurs actifs. Cela pourrait déclencher la consommation et les températures de manière exagérée.

Il faudra attendre de voir de quoi la nouvelle génération d’Intel est capable en termes d’overclocking quand elle arrive sur le marché, mais dans le cas du haut de gamme nous avons des raisons de ne pas être trop optimistes, car tout semble indiquer que Intel a accéléré les fréquences internes au maximum.