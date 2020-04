jusqu’à 8 cœurs et 16 threads à 5,3 GHz

Une série de diapositives divulguées nous a permis confirmer les spécifications finales de processeurs Intel Comet Lake-S pour ordinateurs portables, une génération qui succédera aux modèles actuels basés sur l’architecture Coffee Lake Refresh (Core 9000) et qui partagera le processus de 14 nm ++.

En termes d’IPC, les processeurs Intel Comet Lake-S ne représentent pas une amélioration par rapport aux modèles basés sur Coffee Lake Refresh, ce qui signifie qu’à même fréquence et nombre de cœurs, leurs performances devraient être identiques. Je dis devrait, car Intel a introduit améliorations de la gestion du mode turbo, qui pourrait contribuer à améliorer légèrement les performances dans la nouvelle série Core 10.

Nous avons déjà vu l’une des nouvelles les plus importantes que les nouveaux processeurs apporteront et est connue sous le nom de “Mode Turbo 3.0”. Nous avons une autre amélioration des fréquences de travail, qui reçoivent une légère augmentation par rapport à la génération précédente pour augmenter les performances en tirant sur la force brute. Par exemple, le Core i9 9980HK, basé sur Coffee Lake Refresh, a 8 cœurs et 16 threads comme le Core i9 10980HK à une fréquence de base de 2,4 GHz, mais le premier atteint 5 GHz en mode turbo et le dernier atteint 5,3 GHz.

Dans l’image ci-jointe, nous voyons que cette nouvelle génération de processeurs prend en charge 128 Go de Mémoire RAM à 2 933 MHz, prend en charge jusqu’à 40 lignes PCIE et est livré avec la technologie HyperThreading et Wi-Fi 6.

Spécifications complètes de la série Intel Comet Lake-S H

Nous avons déjà un aperçu des nouveautés offertes par cette nouvelle génération de processeurs Intel, nous allons maintenant entrer dans une revue détaillée les caractéristiques de chacun des processeurs qui façonneront la famille Intel Comet Lake-S série H.

Core i9-10980HK: Huit cœurs et seize threads à 2,4 GHz-5,3 GHz, 16 Mo de cache intelligent, 45 W TDP et multiplicateur déverrouillé.

Core i7-10875H: Huit cœurs et seize threads à 2,3 GHz-5,1 GHz, 16 Mo de cache intelligent, 45 W TDP et multiplicateur verrouillé.

Core i7-10850H: six cœurs et douze fils à 2,7 GHz-5,1 GHz, 12 Mo de cache intelligent, 45 W TDP et multiplicateur partiellement verrouillé.

Core i7-10750H: six cœurs et douze threads à 2,6 GHz-5 GHz, 12 Mo de cache intelligent, 45 W TDP et multiplicateur verrouillé.

Core i5-10400H: Quad Core et huit threads 2,6 GHz-4,6 GHz, 8 Mo de cache intelligent, 45 W TDP, multiplicateur verrouillé.

Core i5-10300H: Quad Core et huit threads 2,5 GHz-4,5 GHz, 8 Mo de cache intelligent, 45 W TDP, multiplicateur verrouillé.

Comme curiosité, avant de terminer, il mérite une mention spéciale que l’une des diapositives indique que les nouveaux processeurs Intel Comet Lake-S sont conçus pour être jusqu’à 54% plus rapide que les modèles d’ordinateurs portables intégrés d’il y a trois ans. Cela nous amène à 2017, date de commercialisation des processeurs. Lac Kaby, avec un nombre maximum de quatre cœurs et huit fils.