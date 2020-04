jusqu’à la prise en charge du modèle

la Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge ils ont leurs années sur leurs épaules. Quatre ans se sont écoulés depuis leur présentation officielle, une longue période qui a duré encore trop à l’intérieur programme de support logiciel du géant sud-coréen. En fait, désormais, ce soutien n’existera plus, ce qui implique qu’il n’y aura plus les habituels cycle de mise à jour de sécurité trimestrielle.

La dernière mise à jour date de mars 2020 et il n’y en aura probablement pas d’autre. La seule différence est la Galaxy S7 Active. Bien qu’il fasse partie de la même série, il se retrouve également dans le programme précité, mais il peut ne pas durer longtemps, du moins à un niveau logique; c’est aussi étrange car ce dernier a reçu moins d’attention que les autres.

Samsung Galaxy S7 et S7 Edge: le terminus

Au moment de l’arrivée de ces appareils, les deux modèles avaient la version de Android Marshmallow 6.0. Au fil des ans, il a été mis à jour plusieurs fois à tel point que maintenant la version stable des modèles est Oreo 8.0. Une série de mises à jour en ligne avec celle des autres smartphones, deux ans et deux versions.

Quant aux mises à jour de sécurité, c’était différent. Au début, ils étaient constants chaque mois, puis sont passés à la partie du programme qui il ne garantit que tous les trois mois. Maintenant, les deux sont passés à l’étape suivante, à savoir aucune mise à jour garantie et peut-être quelqu’un en cas de besoin spécial. Quatre ans, c’est encore beaucoup, une période bien servie par Samsung, mais malheureusement cette période est terminée.