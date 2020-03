jusqu’au 5 avril 2020 priorité aux nécessités de base

La plateforme e-commerce Amazon a récemment a mis à jour ses règles pour la gestion des approvisionnements sur le marché américain, sur la base de cette période de urgence que le monde entier vit.

Le nouveau décret italien invite tous les utilisateurs à rester chez eux et à ne quitter que par nécessité. Un exemple est le shopping, aller chez le médecin ou prendre votre chien pour faire des besoins autour de la maison. Voyons ce que la plateforme a décidé de faire.

Amazon: prioriser les biens dont les utilisateurs ont besoin

Certains Italiens, qui travaillent dans les banques, les supermarchés, les pharmacies, sont obligés d’aller travailler pour maintenir un service essentiel pour la population. Même les travailleurs qui collaborent avec la plateforme, comme les coursiers et les employés d’entrepôt, le sont. Cependant, ces derniers ont réclamé ces derniers jours une grève car ils ne sont plus en mesure de répondre aux besoins des utilisateurs, qui ont également augmenté du fait de la mise en quarantaine forcée.

La plateforme a donc décidé que, jusqu’au 5 avril prochain, sauf prolongation, ne donnera la priorité qu’aux nécessités de base qui arrivent dans les centres logistiques de l’entreprise. Les nouvelles mesures s’appliquent aux vendeurs tiers qui vendent via la plateforme et à leurs fournisseurs. L’entreprise a confirmé l’augmentation des achats et l’épuisement des produits essentiels.

Voici ses mots: «Nous avons constaté une augmentation des achats en ligne et, par conséquent, certains produits tels que les produits ménagers et les fournitures médicales sont épuisés. Pour cette raison, dans nos centres logistiques, nous avons décidé de donner temporairement la priorité à ces produits et à d’autres produits très recherchés, afin de pouvoir les recevoir, les fournir et les expédier plus rapidement aux clients. Pour les produits autres que ceux-ci, nous avons temporairement désactivé la création d’une fonction d’expédition. Nous prenons les mêmes mesures envers les fournisseurs. ” Certains produits qui entrent dans la catégorie «prioritaire» sont produits pour la maison et pour la santé, la petite enfance, l’alimentation et les soins à domicile, pour animaux de compagnie et quelques autres.