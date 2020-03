‘Just Dance’ le rend incroyable sur sa scène compétitive

On a l’habitude d’entendre parler des tournois de Rainbow six, les tournois de Fortnite et même de FIFA… le monde des e-sports regorge de noms d’athlètes qui jouent dans ces titres, mais … Just Dance? Oui, Just Dance a une scène compétitive de très haut niveau et nos amis d’Ubisoft nous ont invités à discuter avec les champions du tournoi dans leur phase mexicaine.

C’est ce qui s’est passé Défi Just Dance Mac.

Ils étaient les talentueux Andrea Rodríguez et Eduardo Calderón qui a réussi à remporter la victoire de cet événement qui avec leur triomphe arrivera au Brésil pour montrer qu’au Mexique on danse et on danse TRÈS bien.

POUSSEZ LE BOUTON J’avais besoin de savoir comment diable vous passiez à jouer Just Dance dans votre salon avec vos cousins ​​après un repas en famille pour participer à des tournois internationaux.

Andrea et Eduardo nous ont raconté leur parcours qui les a amenés de joueurs occasionnels à devenir champions et à concourir au nom du Mexique:

«C’est une route difficile, il faut beaucoup s’entraîner. Mais la scène est très conviviale et la compétition est saine. La mauvaise ambiance qui peut être ressentie dans d’autres tournois n’atteint pas Just Dance ». Eduardo nous l’a dit.

À ses côtés, Andrea ne s’est pas écartée de la réponse de son partenaire:

«C’est vrai, la façon dont nous nous entendons ensemble est très amusante. Nous nous entendons vraiment très bien et nous comptons sur les compétitions. Nous partageons des conseils pour terminer une danse et c’est vraiment très sympa en général. »

C’est merveilleux. Il y a des jeux qui sont populaires pour leurs communautés très toxiques où nous n’entendrons JAMAIS quelque chose comme ce que Just Dancce a réalisé avec le Mac Challenge.

Le tournoi lui-même était fou. Le type de jeu se reflétait dans l’environnement vécu et pour preuve nous avons cette vidéo.

La danse pure et le plaisir étaient vécus à Mexico.

Les champions ont désormais pour mission de ne pas succomber au zamba et de montrer qu’au Mexique on danse même avec le réveil.

Raffled, Just Dance Mac Challenge! Nous attendons avec impatience 2020.