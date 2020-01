juste un SMS sur TIM, Iliad et Vodafone pour voir le compte vide

Chaque jour, escroqueries ils deviennent plus nombreux et plus élaborés sur Internet. Les pirates informatiques inventent toujours de nouvelles méthodes et méthodes pour voler les citoyens honnêtes par tous les moyens possibles. L’une des fraudes les plus célèbres qui s’est installée récemment, concerne le clonage de sim.

Il existe plusieurs façons de le définir: Sim Swap Scam, Sim Swapping, Sim Swap Fraud, mais la substance est identique. Les pirates tentent de voler l’argent contenu dans le compte courant des utilisateurs à partir du clonage de la carte de l’opérateur de référence. En fait, c’est par authentification à deux facteurs que le lien entre l’arnaque entre le compte courant et la sim téléphonique se déroule. Tout commence par la distraction et l’inattention des consommateurs qui publient trop d’informations personnelles sur social.

Sim Swapping: comment se développe la fraude par carte

L’arnaque affecte les clients sim avec chaque fournisseur: Tim, Iliad, 3 Italie, Vent, Vodafone, Fastweb. Aucun utilisateur n’est protégé contre cette opération frauduleuse, et le but ultime est de voler l’argent contenu dans le compte courant.

La manière dont elle se développe n’est pas très difficile à mettre en œuvre, même si elle nécessite un grand professionnalisme et une grande expérience du criminel. A partir d’une collecte de données sur le Web, les agresseurs viennent demander à l’opérateur téléphonique de la victime choisie une nouvelle carte SIM à livrer à domicile.

Au moment de l’activation, la précédente cessera de fonctionner. Donc, dans quelques heures, avant que l’utilisateur ne le remarque, les pirates doit accéder application de banque à domicile demander les informations d’identification aux banques elles-mêmes, puis vider le compte dans le deuxième cas. Il est urgent de faire attention à ces pratiques malveillantes, et informer les autorités compétentes et votre opérateur téléphonique en cas d’anomalie sur votre numéro.