juste une bouteille en plastique suffit pour l’emporter

Parmi les nombreuses astuces utilisées par les voleurs et les attaquants pour effectuer des vols et des vols de toutes sortes, certains sont assez efficaces. Et ils ont un taux de réussite si élevé qu’ils alarment même la police, qui avertit chaque jour les automobilistes de prêter attention à certains détails.

C’est le cas de la dernière arnaque inventée par les voleurs, qui ont inventé un système très simple mais en même temps ingénieux pour voler littéralement votre voiture sous vos yeux.

Les voleurs de voitures en action avec le nouveau truc: attention aux roues

La dynamique du vol est bientôt expliquée. Lorsque le voleur identifie sa cible, que ce soit une voiture garée au supermarché ou au centre, ou garée sous le bureau, il va insérer une bouteille en plastique en s’assurant qu’elle s’insère entre la roue et le carrosserie.

Le propriétaire inconscient – qui ne fait certainement pas attention à l’état de ses roues – monte dans la voiture et démarre le véhicule. Dès qu’il part, cependant, il entend un bruit étrange, comme quelque chose de cassé, et pensant que c’est un problème de voiture, il descend pour vérifier l’état du moteur. En réalité, ce n’est que la bouteille pressée par la roue, mais cela ne peut pas être connu.

Bien sûr, dans la chaleur d’aller vérifier le moteur, il n’est pas rare de laisser la clé insérée et la porte ouverte: par conséquent, les criminels peuvent pénétrer dans le cockpit et démarrer le véhicule, s’élançant sous les yeux choqués du conducteur.

Des centaines de rapports ont été reçus concernant ce mode de vol. Afin de ne pas être le prochain, il est préférable de bien vérifier vos roues à chaque fois que vous restez longtemps dans un endroit (surtout s’il est loin de vos endroits habituels).