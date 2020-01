Justice League: l’acteur de Darkseid a tourné toutes ses scènes, confirme Zack Snyder

Zack Snyder a confirmé que Ray Porter a terminé son travail de Darkseid dans sa version de Ligue de justice. La pression de la base pour la version originale de Snyder de l’ensemble de super-héros a commencé presque immédiatement après la sortie en salles du film en novembre 2017, quand il est devenu clair que les prises de vues notoires du film avaient radicalement divergé le film du plan original de Snyder. Cependant, les derniers mois de 2019 ont vu le sujet de la “Snyder Cut” exploser tout simplement en une place importante dans le grand public, la demande pour sa sortie ayant connu une augmentation proportionnelle.

L’anniversaire de deux ans a particulièrement attiré l’attention du public et des médias sur cette question. Non seulement une énorme bande de vedettes d’Hollywood, y compris de nombreuses stars du MCU, apporterait leur soutien, mais Gal Gadot et Ben Affleck ont ​​également fait appel aux médias sociaux pour officialiser leur soutien à sa sortie. Au milieu de l’intérêt grandissant du public pour le Snyder Cut (que le réalisateur a effectivement rebaptisé “Zack Snyder’s Justice League”), Snyder a fait beaucoup pour accélérer cette demande avec des images et des storyboards de sa version du film sur le application de médias sociaux Vero.

Dans le dernier taquin de Snyder, qui présente une image de Darkseid (connu à ce stade dans le film comme “Uxas”) dans la leçon d’histoire, le réalisateur confirme également que Ray Porter a terminé son rôle de méchant suprême de DC. Plus précisément, lorsqu’on lui a demandé dans les commentaires si Porter avait fait la capture de mouvement pour Darkseid ou tout simplement fait du travail ADR pour le personnage, Snyder a répondu “Il a également fait la capture de mouvement.” De plus, quand un autre fan lui a demandé si Porter avait terminé tout son travail de voix en tant que Darkseid, Snyder a répondu “oui”.

Des taquineries claires ont été faites envers le rôle de Darkseid dans Justice League dans Batman v Superman: Dawn of Justice en 2016, en particulier dans le dernier avertissement de Lex Luthor à Batman dans le film, “Il a faim, il nous a trouvés et il vient!” Cependant, Darkseid, ainsi que de nombreux autres personnages, était complètement AWOL de la version théâtrale de Justice League et seulement référencé par le nom une fois par Steppenwolf, “For The Unity! For Darkseid!” Cependant, parmi les nombreuses autres déviations de la version théâtrale faites à partir de la vision de Snyder, il est maintenant connu que Snyder avait également des plans majeurs pour Darkseid.

La nouvelle du casting de Ray Porter dans le premier rôle a éclaté au printemps dernier, Snyder lui-même offrant une confirmation tacite sur les réseaux sociaux. Porter, quant à lui, offrirait une allumeuse de sa voix Darkseid avant le Project Comic-Con de l’année dernière, qui visait à sensibiliser le Snyder Cut au Comic-Con 2019 de San Diego. La présence de la force ultime du mal dans l’univers DC dans la version Snyder de Justice League étant l’un des principaux facteurs à l’origine de la demande toujours croissante de sa sortie, des nouvelles que Porter a accompli le travail nécessaire pour donner vie au personnage en direct -action est sûr d’être de la musique aux oreilles de tous ceux qui veulent voir le Snyder Cut.

À ce stade, toute analyse objective de la situation de Snyder Cut ne peut que conclure que le problème a depuis longtemps pénétré le zeitgeist traditionnel (il suffit de demander à Subway). Bien que Warner Bros. n’ait pas encore annoncé de plans pour sa publication, l’intérêt public et l’attention des médias car il continue à éclater à chaque allumeuse des médias sociaux que Snyder fait. Sous le feu des projecteurs sur Zack Snyder Ligue de justice comme jamais auparavant, il est sûr d’être l’un des sujets les plus chauds parmi les films de super-héros à mesure que 2020 se déroulera.

